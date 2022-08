Romgaz a finalizat cu succes tranzacția cu ExxonMobil

S.N.G.N Romgaz S.A anunță finalizarea tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor

emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production

Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin

Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea

Neagră.

Tranzacția finalizată astăzi, 1 august 2022, a fost condiționată de îndeplinirea condițiilor

suspensive prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 3 mai 2022 între

S.N.G.N Romgaz S.A și vânzători.

Toate condițiile suspensive au fost îndeplinite cu succes, în raport cu prevederile din contract.

Directorul General al S.N.G.N ROMGAZ S.A, Aristotel Jude, a declarat:

"Finalizarea cu succes a tranzacției este o realizare deosebită în portofoliul de business al

Romgaz. Proiectul Neptun Deep are o însemnătate importantă și strategică pentru România

în vederea asigurării securității energetice a țării noastre, mai ales în actualul context

geopolitic. Suntem determinați să trecem la etapa de dezvoltare-exploatare în cel mai scurt

timp, alături de partenerul nostru. Mulțumesc echipei Romgaz pentru eforturile susținute în

vederea îndeplinirii acestui obiectiv strategic al companiei noastre, precum și tuturor părților

implicate în această tranzacție."

La rândul său, Directorul Economic al S.N.G.N ROMGAZ S.A, Răzvan Popescu, a declarat:

"Tranzacția reprezintă o investiție importantă realizată de Romgaz, în linie cu strategie de

dezvoltare a companiei. În perioada imediat următoare vom continua realizarea formalităților

necesare în vederea asigurării nevoii de finanțare a cotei de participare a Romgaz la

dezvoltarea proiectului Neptun Deep."

Menționăm că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a

aprobat:

- la data de 10.12.2021, tranzacția de achiziție a tuturor acțiunilor emise de

(reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production

Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate

prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun

din Marea Neagră

- la data de 28.04.2022, încheierea contractului de vânzare-cumpărare.