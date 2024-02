S-a dat semnalul clar ca razboiul din Ucraina se va sfarsi in acest an si incep scurgerile masive de capital ale globalistilor

O stire foarte interesanta chiar in ziua in care se anunta mai multe chestiuni legate de Ucraina. Mai precis de posibilitatea tot mai conturata ca razboiul sa se incheie fie printr-o negociere prin care sa se cedeze teritorii spre Rusia, fie printr-un stand-by - un asa zis Razboi Rece 2.0

Mai intai sa consemnam ca UE va disponibiliza 50 de miliarde de euro pentru reconstructia Ucrainei (după ce Congresul SUA a taiat orice finanțare a conflictului), acolo unde sunt interese financiare enorme, a doua e ca Iohannis a anuntat practic ca România are drept tinta intrarea pe zona de reconstructie a Ucrainei si a treia e ca JP Morgan, un colos financiar-bancar va achizitiona BRD-Societe Generale România, culmea, chiar dupa ce banca a fost declarata cea mai de succes pe anul 2023, iar cotatiile societatii sunt la cel mai inalt nivel.

Acum mai trebuie sa spunem doar ca JP Morgan va fi entitatea bancara globala prin care se vor derula toate finantele reconstructiei Ucrainei - cu sprijinul nemijlocit al fondului de investitii Blackrock - si ne dam seama ca planul a fost pus deja in aplicare. Ce poate fi mai bun pentru o banca internationala decat sa aiba o filiala importanta in Europa de Est (Romania), chiar in vecinatatea Ucrainei?!

Reconstructia Ucrainei se refera in principal la investitii dupa ce tara a fost destructurata si depopulata in urma razbaoiului. Mai putin la reconstructie de imobile si industrii din zona de conflict. Intrucat teritoriile afectate de bombardamente si explozii se afla acum in cea mai mare parte in zona controlata de Rusia, care isi va face propria "reconstructie". Cu alte cuvinte, Ucraina intra sub controlul investitional absolut al elitei globale prin administrarea Blackrock si prin derularea investitiei prin JP Morgan Chase, pe de-o parte, si pe fondul Franklin Templeton pe de alta parte.