S-au afisat rezultatele la bacalaureat. 177 de medii de 10 si o rata de promovare mai scazuta ca in 2018

Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost publicate luni, pe site-ul Ministerului Educatiei. Conform centralizarii la nivel de tara, 177 de elevi au luat media 10, iar 84 de elevi au fost eliminati din examen. Rata de promovare este de 63,77%, mult mai mica decat in 2018.

Tot azi se vor putea depune eventualele contestatii de catre elevii nemultumiti. Intre 9 si 12 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru 13 iulie.

Conform situatiei prezentate de Ministerul Educatiei, 136.087 de candidati din toate promotiile (116.316 candidati din promotia curenta, respectiv 19.771 de candidati din promotiile anterioare) s-au inscris pentru a sustine probele scrise ale examenului national de Bacalaureat 2019 in prima sesiune.

In 2018, rata de promovare inainte de contestatii, incluzand si elevii care au provenit din promotiile anterioare, a fost de 67,7%. Rata de promovare, inainte de contestatii, inregistrata de absolventii care au finalizat studiile liceale in promotia 2017-2018 si au sustinut probele examenului de Bacalaureat in prima sesiune a fost de 72,7%

Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii de liceu care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: au sustinut probele de evaluare a competentelor, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obtinut cel putin media 6 la probele scrise.