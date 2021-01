Scandal sexual in Politia din Vaslui: Un inspector cu experienta s-a fotografiat in haine de dama in timp ce se juca erotic cu un morcov

Un politist de la Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui se afla in centrul unui scandal dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu acesta in ipostaze pornografice.

Barbatul s-a fotografiat in lenjerie de dama si a trimis pozele la mai multi apropiati. El se juca erotoc cu un morcov in preajma organelor genitale. Reprezentantii Politiei din Vaslui au fost intrebati de catre presa despre incident si au precizat ca la nivelul institutiei se stia de existenta acestor fotografii, fiind anuntat si Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit IPJ Vaslui, politistul care apare in imaginile compromitatoare este unul cu experienta, care lucreaza de mai multi ani in sistem. IPJ Vaslui nu are inspector sef in exercitiu inca din toamna anului 2020.