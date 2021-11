Sclavul lui Arafat contraataca: Radu Tudor, membru CA SMURD, zice ca damblaua anti-Arafat a cuprins și conducerea socialistă!

Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3, devoalat ca membru al Consiliului de Administratie al SMURD, a sarit sa-si apere seful. El "apreciază" deontologic că PSD invocă în mod fals un refuz DSU (condus de Raed Arafat) de a permite organizarea de către social-democrați a evenimentului de prezentare a programului de guvernare cu mai mult de 20 de persoane.

Postarea:

„Nici n-a ajuns bine la guvernare si PSD lanseaza informatii indoielnice in spatiul public.

Iata postarea PSD: Congres cu 5.000 de persoane s-a putut, prezentarea programului de guvernare al PSD, cu 20 de oameni în sală, nu a primit avizul DSU! #PSD respectă legea și renunță să facă acest eveniment. Românii vor afla de la fiecare ministru PSD care sunt prioritățile noastre la guvernare!

Raspunsul primit de PSD pare sa mentioneze cu totul altceva. In el se scrie ca 'evenimentul poate fi organizat, cu mentiunea ca legea prevede aprobarea unei hotarari de Guvern'.

Situatia e simpla.

Odata cu scaderea ratei de infectare in Bucuresti, CNSU, care este un organism interministerial prezidat de PRIMUL MINISTRU, a propus la finalul saptamanii trecute relaxarea unor masuri. Legea prevede ca propunerile CNSU sa fie adoptate prin Hotarare de Guvern. Cat se poate de logic. Problema este ca luni 22 noiembrie, premierul interimar Florin Citu nu a mai facut sedinta de guvern sa aprobe relaxarile propuse de CNSU, prin care oricine (inclusiv PSD) ar fi putut organiza un eveniment cu respectarea anumitor masuri specifice. Marti dimineata, pe 23 noiembrie, nici atat. Citu nu a convocat vreo sedinta. Apoi PSD si PNL s-au grabit maxim sa-l voteze presedinte la Senat marti, 23 noiembrie dupa pranz. Odata devenit presedinte al Senatului, Florin Citu nu mai era premier interimar. Deci nu mai putea lua nici o decizie la Palatul Victoria. Cu votul PSD.

Problema este ca nu mai avem premier interimar, premierul desemnat Nicolae Ciuca nu are puteri de prim ministru instalat in functie, deci nu se poate da hotararea de guvern pe care o vrea PSD. Si din cauza PSD. Daca il lasau pe Florin Citu pana joi premier interimar si cereau hotararea cu propunerile CNSU, cei de la PSD aveau baza legala. Iar joi seara intra in paine Nicolae Ciuca si era o continuitate la Palatul Victoria. Asa, avem o frantura la nivelul puterii executive in Romania. Pentru ca toti au vrut sa-l usuie cat mai rapid de la Guvern pe Citu. Le-a reusit dar si-au tras putin singuri presul de sub picioare.

Deci, nu DSU a interzis vreo reuniune PSD. CNSU a propus niste relaxari, ca sa poata oricine (inclusiv PSD) sa faca evenimente cu anumite reguli. Din CNSU face parte si secretarul de stat Raed Arafat. Citu nu a convocat sedinta sa dea HG potrivit legii, sa intre in vigoare relaxarile. PSD si PNL s-au grabit sa-l instaleze in fruntea Senatului. Acum nu avem premier interimar care sa genereze o sedinta de guvern si o hotarare.

PSD nu face diferenta intre raspunsul afirmativ conditionat al DSU pentru organizarea unui eveniment si refuzul inexistent al DSU, pe care-l invoca in mod fals. In cazul PSD, e valabila zicala: 'Ce-si face omul cu mana lui, lucru manual se numeste'. Dar cum damblaua anti-Arafat a cuprins si conducerea socialista si pe unii ministri, ce rost are sa se strice frumusete de manipulare cu un adevar mic si dureros, nu-i asa?".