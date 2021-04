Se confirma legatura dintre AstraZeneca si aparitia trombozelor. Anunt oficial al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA)

Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei „legaturi" intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser, intr-un interviu acordat cotidianului italian Il Messaggero, publicat marti, informeaza AFP.

„Putem de acum sa o spunem, este clar ca exista o legatura cu vaccinul. Totusi, nu stim deocamdata ce cauzeaza reactia (...) Pentru a rezuma, in urmatoarele ore vom spune ca exista o legatura, dar va trebui sa intelegem si cum aceasta se produce", a afirmat Marco Cavaleri, coordonatorul strategiei pentru vaccinuri din cadrul EMA.

Sapte persoane vaccinate cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca au murit in urma formarii de cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri identificate pana acum, a informat sambata Agentia britanica de reglementare a medicamentelor si produselor medicale (MHRA). Din cele 30 de cazuri anuntate pana pe 24 martie, „din nefericire, sapte au murit", a precizat MHRA intr-un comunicat transmis AFP.

Agentia de reglementare a declarat ca a primit, pana in prezent, rapoarte despre 22 de cazuri de tromboza venoasa cerebrala si despre alte opt cazuri de tromboze asociate cu un deficit de trombocite, dintr-un total de 18,1 milioane de doze administrate. „Analiza noastra aprofundata asupra acestor rapoarte continua", a declarat directorul MHRA, June Raine, in comunicat, adaugand ca nu a fost raportat niciun caz similar in cazul administrarii vaccinului Pfizer/BioNTech.

Dupa relatari privind noi tromboze cerebrale la persoanele vaccinate cu serul AstraZeneca, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si guvernele celor 16 landuri federale au decis ca serul concernului AstraZeneca sa mai fie administrat doar persoanelor cu varste de peste 60 de ani. Pentru cei sub aceasta varsta, vaccinul AstraZeneca va fi utilizat „doar dupa o ampla evaluare medicala si in functie de analiza de risc a fiecarui individ in parte".

„Increderea se obtine stiind ca orice suspiciune si orice caz in parte sunt analizate serios", a declarat Merkel cu privire la posibilele efecte adverse. Alternativa ar fi fost sa se musamalizeze aspectele controversate. Cancelara germana admite ca decizia luata in cazul serului AstraZeneca provoaca „incertitudine". Merkel a insistat ca are incredere in vaccinurile anti-coronavirus: cand ii va veni randul sa se vaccineze, o va face, „inclusiv cu AstraZeneca", precizase sefa executivului de la Berlin, in varsta de 66 de ani.