Senzational: Doi batrani din Barlad au furat bijuterii de 4.000 de lei. Proprietarii magazinului ofera recompensa pentru detalii despre hoti

Doi batrani din Barlad au furat bijuterii din aur de aproape 4.000 de lei si sunt cautati, in prezent, de politisti. Cele doua persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere cum fura un lant gros de aur.

Proprietarii magazinului din Barlad de unde acestia au furat lantul de aur in valoare de circa 4.000 de lei ofera recompensa 500 de lei celor care pot da informatii despre cei doi hoti. In prezent, hotii sunt cautati de politisti. "In urma aparitiei in spatiul public, pe o retea de socializare, a unui material video in care sunt prezentate doua persoane care ar fi fost implicate in savarsirea unei infractiuni de furt, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui este abilitat sa comunice urmatoarele: La data de 4 februarie a.c., politistii Politiei Municipiului Barlad au fost sesizati prin plangere si au deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. Cercetarile sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, in vederea identificarii persoanelor implicate si dispunerea masurilor legale fata de acestea.", a precizat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui.