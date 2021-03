Sfidarea politistilor din Vaslui: Priveghi cu paranghelie in plina pandemie transmis live pe Facebook

Un spectacol jalnic s-a desfasurat la priveghiul unei familii de romi din localitatea Simila-Zorleni, judetul Vaslui, unde fortele de ordine ar fi trebuit sa intervina pentru dispersarea multimii adunate la o inmormantare.

Calin Secretar, in varsta de 50 de ani, membru al clanului Sandu din Murgeni, a murit in urma unui infarct, in Franta. Spectacolul oferit in spatiul public a incalcat toate normele in pandemie: cantece de jale, urlete peste sicriu, chiar si dedicatii, toate transmise live pe retelele de socializare. De masti sau distantare fizica nici nu a putut fi vorba. Politistii si jandarmii au descins in zona, au fost si au discutat cu membrii familiei, incercand sa ii convinga sa isi planga mortul in liniste si sa respecte regulile. Membrii familiei s-au inteles cu fortele de ordine, care au stat la 500 de metri distanta de casa unde are loc priveghiul, au spus ca vor respecta regulile impuse si au oprit si live-urile.

In scurt timp, la doar cateva ore, cetatenii de etnie roma au uitat total promisiunile, au calcat in picioare orice intelegere si au reluat paranghelia, iar manelele au rasunat din nou, live! Apropiatii spun ca barbatul ar fi luat niste pastile, iar apoi a consumat alcool. Acesta va fi inmormantat abia joi, iar pana atunci romii din zona vor veni in pelerinaj. Politistii si jandarmii au transmis ca vor "priveghea" si ei pana joi, dar de la distanta, in special pentru a fi siguri ca se vor respecta regulile impuse in pandemie. Cetatenii romi par sa nu se sinchiseasca de prezenta politistilor si jandarmilor si isi continua nestingheriti, circul. Politistii si jandarmii din Barlad si Vaslui au impanzit zona unde locuiesc rromii din Zorleni, dupa ce acestia au transmis live pe Fecebook de la priveghiul lui Calin Secretar.

"In urma aparitiei in spatiul public, pe o retea de socializare, a unui material, despre un eveniment desfasurat in localitatea Simila, comuna Zorleni, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui este abilitat sa comunice urmatoarele: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui au monitorizat situatia inca de la aparitia primelor date despre eveniment. In acest moment, se desfasoara activitati specifice in vederea asigurarii si mentinerii ordinii si linistii publice. Totodata, au fost demarate verificari pentru identificarea persoanelor care nu au respectat prevederile legale si recomandarile politistilor, pentru prevenirea si combaterea raspandirii COVID-19, cat si pentru luarea masurilor legale", a precizat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui.