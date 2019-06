Si sud-estul Europei avea creaturi gigantice in trecut! Descoperirea facuta intr-o pestera nu departe de Marea Neagra

Un os descoperit intr-o pestera pe coasta nordica a Marii Neagre, in Peninsula Crimeea, rescrie ceea ce se stia despre fauna veche a acestei parti a Europei. Alaturi de oase provenind de la gheparzi si hiene, ambele gigantice, s-a gasit si un femur care o vreme nu a putut fi incadrat niciunde.

In cele din urma, oamenii de stiinta au concluzionat ca acesta provine de la o pasare de asemenea gigantica, de trei ori mai mare decat un strut modern. Un fel de elefant pe doua picioare, inalt de 3 metri, chiar 3,5 metri, si greu de circa 450 de kilograme, adica atat cat cantareste un urs polar modern, arata Science Alert.

Insa osul tradeaza ca, chiar daca era o pasare cu un aspect greoi, care nu putea sa zboare, avea picioare de alergator, arata Live Science, care citeaza un raport publicat de Journal of Vertebrate Paleontology. Se estimeaza ca in perioada in care Pachystruthio dmanisensis traia, in Pleistocen, in urma cu circa 2 milioane de ani, zona era teren de joaca si pentru cai, bizoni, caini, camile, rinoceri sau caprioare. Daca stramosul omului a dus la disparitia sa nu se stie, dar e clar ca acesta si pasarea monstru au fost contemporani.