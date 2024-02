Soț și soție șoferi de TIR români câștigă 80.000 de euro pe an dar habar n-au în ce să investească banii în România

O familie de români în care atât soțul, cât și soția sunt șoferi pe camion în străinătate, cu un venit anual de 80.000 de euro, a anunțat pe un grup dedicat antreprenorilor că vrea să se întoarcă în România și să deschidă o afacere, dar nu știe în ce să investească banii.

„Eu și soțul dorim să ne retragem în România în următorii maximum doi ani și am vrea să ne deschidem o afacere. Ne-am gândit la a cumpăra, cu bani cash, un apartament la munte pentru regim hotelier sau 1-2 apartamente în orașele universitare pentru chirie. Altă variantă ar fi deschiderea unui centru de activități pentru copii, ceva inovativ, pentru că nu există în orașul nostru, o școală de șoferi axată mai mult pe categoriile de mare tonaj sau un atelier de mulaje artistice. Știu că sunt din domenii diferite, dar sunt lucruri la care ne-am pricepe. Ambii suntem șoferi de TIR și veniturile noastre sunt de 80.000 de euro pe an, momentan, ca angajați. Care credeți că ar fi cea mai rentabilă", a scris femeia, sub anonimat, pe grupul de Facebook Tineri Antreprenori - Sfaturi, idei, business.

Postarea a generat sute de comentarii. În timp ce unii i-au îndrumat pe cei doi soți să investească în ceea ce știu, alții au spus că ar fi o greșeală să renunțe la job-urile sigure pe care le au pentru o afacere despre care nu sunt siguri că va fi profitabilă.

„Eu și familia mea, deși avem o afacere, anul acesta sperăm să reușim să plecam din România. Definitv. Pentru binele copiilor, pentru binele nostru, pentru că nu mai suportăm mizeria, toxicitatea (Ploiești), birocrația, corupția, taxele mult prea mari, pentru că este din ce în ce mai rău. Vă doresc succes dacă vă întoarceți. Noi ne-am săturat", a scris un antreprenor.

„Noi ne-am întors din SUA (nevoiți) pentru o perioadă în România. Am fost antreprenori și acolo, și asta facem și aici. România are oportunitățile ei, dar și multe minusuri și lucruri care trebuiesc înghițite așa cum sunt. După trei ani înapoi în România trăim în fiecare zi comparația cu SUA și nu pot să spun că recomand reîntoarcerea unor români acasă. Vei avea mereu în minte comparația cu o țară, probabil mai bine dezvoltată și așezată (chiar și cu problemele și lipsurile de acolo). Dacă nu aveți experiență în afaceri nu este imposibil să reușiți chiar și în România, dar va fi foarte dificil. Vă recomand să vă educați/informați legat de drumul pe care doriți să îl începeți. Mult succes!", a fost unul dintre sfaturi.

„După un an de antreprenoriat în România, o să vă fie dor de cei 80.000 euro", a fost „încurajarea" unui membru al grupului.

„Cumpărați cât mai multe apartamente puteți. După care, deschideți școală de șoferi de TIR. Ce știți să faceti cel mai bine vă aduce cel mai mare profit, iar apartamentele vă vor ajuta să aveți venituri relativ pasive până se dezvoltă școala de șoferi. Succes!", a fost un alt sfat.

„Avem multe de gândit și de luat în calcul", a fost concluzia autorului postării după avalanșa de mesaje.