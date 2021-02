Taximetrist roman, injunghiat mortal la Londra. Locuia de 13 ani in Anglia si urma sa se casatoreasca anul acesta

Un roman, sofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis in seara zilei de miercuri, 17 februarie, in fata unei scoli din Tottenham Hale, suburbie a Londrei.

Principalul suspect este clientul care il solicitase pe roman, printr-o aplicatie mobila, pentru o cursa. Respectivul suspect este cautat acum de politie.

Gabriel Bringye, romanul mort, avea 37 de ani. A fost descoperit de un sofer de autobuz care observase ca nu misca si care a alarmat autoritatile. Echipajul medical sosit la fata locului a constatat decesul.

Inspectorul sef Neil John, care conduce ancheta in acest caz, a declarat: "Suntem inca in primele etape ale anchetei si incercam sa stabilim ce s-a intamplat miercuri seara si motivul acestui atac. Gabriel, care lucra ca taximetrist privat, a fost atacat in interiorul masinii sale. Trebuie sa stim de ce era acolo si cine a mai fost cu el."

Potrivit publicatiei Evening Standard, Gabriel, care locuia de 13 ani in Marea Britanie, urma sa se casatoreasca anul acesta.

Un prieten a declarat pentru presa britanica: "Este o tragedie ingrozitoare. A fost cea mai amabila si mai blanda fiinta umana pe care puteai sa o intalnesti. Nu ar fi facut rau unei insecte. Suntem cu totii socati".

Inspectorul sef Treena Fleming, care coordoneaza fortele de politie din zona respectiva, a declarat: "Detectivii lucreaza din greu pentru a afla ce s-a intamplat. Gandurile noastre raman in familia lui Gabriel in timp ce incearca sa se impace cu aceste evenimente tragice".