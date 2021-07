The Lancet, prestigioasa publicatie medicala: COVID-19 nu este o pandemie, ci o sindemie!

Avocatul general al Curtii de Justitiei a Uniunii Europene sustine, in concluziile prezentate in fata judecatorilor saptamana aceasta, ca Tribunalul Uniunii Europene a savarsit o eroare de drept concluzionand ca Executivul comunitar nu era competent sa examineze, in lumina dreptului ajutoarelor de stat, despagubirea platita de Romania fratilor Micula.