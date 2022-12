Științifico-fantasticul devine realitate pe măsură ce SUA cade în fața autoritarismului statului profund!

Renumitul autor și avocat specializat în drepturile civile John Whitehead vorbește despre "statul profund", pe care îl numește "Grupul de la etajul 7", care implementează un stat polițienesc autoritar, despre care s-a scris de mult timp în romanele SF.

Se pare că acele romane profețeau viitorul, potrivit lui Whitehead, care spune că Statele Unite se prăbușesc în același mod ca și vechiul Imperiu Roman, care a ars din temelii după ce a atins apogeul decadenței și al perversiunii. În viitorul foarte apropiat, oamenii care sunt considerați ca fiind rezistenți nepotriviți la Noua Ordine Mondială ar putea fi ridicați și executați, a avertizat Whitehead.

Există, de asemenea, o viitoare "singularitate" controlată de inteligența artificială (AI) despre care el spune că va veni până în 2029. "Guvernul pe care îl avem în această țară - și îi avertizez pe oameni de ani de zile în legătură cu acest lucru - nu este ceea ce credeți că este", i-a explicat Whitehead gazdei. "Este un alt tip de guvern".

Whitehead a continuat să afirme că 585 de miliardari care sunt membri ai Grupului de la etajul 7 controlează pe toată lumea și totul în Washington, D.C., care nu este altceva decât o cloacă de corupție și răutate a statului profund. "A fost o notă a FBI care a fost scursă și care spunea că guvernul este practic condus de Grupul de la etajul 7, care este, și știu acest lucru de ani de zile, pentru că de peste 40 de ani, "am dat în judecată în și din Washington, DC", a spus Whitehead.

"L-am dat în judecată pe președintele Statelor Unite, am văzut unele lucruri. Am avut congresmeni, foști agenți NSA care s-au întâlnit cu mine și mi-au spus: "Iată alte fapte pe care trebuie să le cunoașteți" și, ei le văd și nu le plac"." Chiar și acum, Statele Unite au fost deja transformate într-un stat de supraveghere aproape totală, a mai adăugat Whitehead. Acest model de tehno-autoritarism este parțial controlat de China comunistă, a spus el, menționând că regimul are 400 de lagăre de detenție cunoscute în interiorul granițelor sale.

China este renumită în acest moment pentru politica sa de "covid zero", care nu permite nici măcar un rezultat "pozitiv" al unui test fără o închidere la scară largă. În timp ce restul lumii este în mare parte din nou deschisă, cu excepția mandatelor de "vaccinare" cu coronavirusul Wuhan (Covid-19), China comunistă este încă condusă cu o mână de fier de covid.

Cei care se opun dictaturilor Partidului Comunist Chinez (PCC), inclusiv cei care protestează chiar acum, riscă amenzi și închisoare. Aceștia ar putea, de asemenea, să își vadă reduse punctajele de credit social. Și toate acestea se apropie de America, a sugerat Whitehead. "Ați studiat doar istoria, și ați menționat unele dintre cărțile mele, cartea mea Battlefield America și A Government of Wolves, intră în istoria cu care ne-am confruntat în lume sau orice altceva din Germania nazistă, înainte de Germania nazistă, prăbușirea Imperiului Roman", a explicat Whitehead.

"Chiar văd mai mult, pe măsură ce am studiat Imperiul Roman, prăbușirea Statelor Unite într-un guvern în care oamenii trebuiau să fie luați." Se spune că istoria se repetă. Și dacă căderea Imperiului Roman este un indicator, SUA nu are nimic bun de așteptat, deoarece guvernul său corupt, condus de o mână ascunsă, introduce națiunea în totalitarismul absolut - nu uitați să urmăriți întregul videoclip de mai sus.