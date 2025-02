Tot mai mulți români renunță la rețelele sociale: motivele din spatele acestui fenomen

Peste 17 milioane de români folosesc cel puțin o rețea de socializare, însă tot mai mulți dintre ei susțin că au descoperit suficiente motive pentru a renunța la astfel de platforme.

Facebook rămâne cea mai utilizată rețea socială în România, cu peste 12,3 milioane de utilizatori activi, potrivit datelor furnizate de site-ul de statistici statista.com. Comparativ cu luna decembrie 2023, numărul utilizatorilor a crescut cu peste 1,2 milioane, consolidând poziția platformei ca lider în preferințele românilor.

„Astăzi, rețelele sociale servesc ca un instrument puternic pentru a rămâne conectat cu prietenii și familia și ca o sursă importantă de știri, oferind informații globale și streaming live. În România, rețelele de socializare, în special în rândul generației tinere, nu numai că au revoluționat modul în care ne conectăm, dar au și avut un impact substanțial asupra expresiei politice. Au jucat un rol semnificativ în proteste și chestiuni legate de alegeri, modelând peisajul socio-politic. Până în 2024, țara avea aproape 18,1 milioane de utilizatori de internet, dintre care aproximativ 17,3 milioane sunt activi pe rețelele sociale", arată o cercetare publicată de statista.com.

În ianuarie 2025, în România erau 5,78 milioane de utilizatori Instagram. Cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani reprezentau 32,1% dintre utilizatorii de Instagram din România, mai mult decât orice altă grupă de vârstă. Ponderea utilizatorilor de Instagram din țară a fost de 29,2% în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, arată același site.

În 2023, numărul descărcărilor de aplicații TikTok a atins un vârf istoric, de 5,6 milioane, iar anul trecut, cifra a fost de aproape 3,6 milioane de descărcări, potrivit datelor publicate de statista. Whatsapp și Twitter rămân și ele printre aplicațiile sociale descărcate de milioane de români.

Deși sunt considerate modalități de a rămâne în contact cu prietenii și familia sau de divertisment, specialiștii atrag atenția că este foarte ușor ca utilizatorii lor să devină dependenți de ele.

Când utilizarea rețelelor sociale devine obsesivă, trebuie să faceți câteva schimbări serioase în obiceiurile zilnice înainte ca impactul emoțional al problemei să se agraveze, informează site-ul digitalresponsability.org, realizat de un grup de angajați din domeniul tehnologiei din Silicon Valley și Silicon Beach care au dorit să împărtășească tinerilor consecințele personale și publice ale tehnologiei.

Specialiștii oferă trei sfaturi celor care vor să scape de obsesia pentru rețelele sociale:

1. Eliminați toate aplicațiile de social media de pe telefon, astfel încât să nu puteți verifica platformele la serviciu, la școală sau în timp ce socializați în persoană. Permiteți-vă să vă uitați acasă doar pe laptop sau computer. Creați o oră de socializare dedicată pentru a citi, a răspunde și a interacționa. „De exemplu, vă puteți acorda 15 minute pe platforme ca parte a rutinei voastre de dimineață și o jumătate de oră seara pentru a urmări evenimentele zilei. Dacă nu vă puteți limita propriul comportament obsesiv, luați în considerare blocarea site-urilor și lăsați pe altcineva să controleze parola pentru a le accesa. Există aplicații și programe atât pentru computere, cât și pentru telefoane care fac imposibilă accesarea anumitor site-uri web", informează digitalresponsibility.org.

2. Organizați întâlniri regulate cu prietenii și familia. Folosiți ieșirile sau activitățile de grup de acasă pentru a vă recupera și a rămâne conectat. Dacă acest lucru nu este fezabil, veniți cu întâlniri virtuale programate în mod regulat. Realizați o listă de activități pe care trebuie să o completați înainte de a ajunge la site-urile de socializare. „Listele pot include totul, de la treburile zilnice sau teme, până la hobby-uri, scoaterea animalului de companie la plimbare sau conversații în lumea reală cu familia și prietenii", arată specialiștii.

3. Pentru a lupta cu o obsesie sau o dependență extremă a rețelelor sociale, poate fi necesar să eliminați complet accesul la site-uri. „Există și alte moduri de a păstra legătura cu oamenii la care îți pasă și alte forme de divertisment", arată publicația.

Numeroși români au relatat că au reușit să renunțe la unele din rețelele de socializare pe care le foloseau intens. Spun că au făcut asta pentru a avea mai mult timp liber, o productivitate mai crescută, pentru că nu se simt interesați să vadă ce postează prietenii virtuali ori persoane pe care nu le cunosc.

„Păstrez legătura pe whatsapp sau la telefon doar cu oamenii pe care îi doresc în cercul meu apropiat, în rest nu mă interesează. Viața este mult mai bună fără rețelele de socializare, am mai mult timp liber și totul este mai real", scrie unul dintre utilizatorii platformei on-line Reddit.

Alți români spun că au simțit o dependență de aceste platforme și le-a fost extrem de greu să stea la început chiar și câteva zile fără ele. Dar apoi s-au obișnuit. „Nu mai am cont activ de social media de aproximativ opt luni, dar simt că nu am pierdut nimic", este de părere un alt român. Unii susțin că goana după popularitate nu are, pentru ei, niciun sens.

„Aparent toată lumea vrea să fie o celebritate mică, să aibă urmăritori, să vadă alții locurile pe care le-au vizitat ei, ce lucruri au mai făcut și ce parteneri au alături. Problema cu această atenție universală este că nu este în niciun caz justificată", scrie un alt român pe Reddit. Alții susțin că nu au regretat decizia de a nu își face conturi pe rețelele de socializare.

„Acum mă pun în pielea unui influencer: cât de trist o fi să stai cu gândul că nu poți avea niciun moment de intimitate, că totul trebuie documentat rapid și împărtășit cu urmăritorii tăi. Oare vor continua ciclul acesta denaturat până la 60 - 70 de ani?", se întreabă alt român. Rețelele de socializare sunt o pierdere de timp, consideră un alt român care a renunțat la folosirea lor.

„M-am săturat să pretind că mă interesează de ce fac alții, ani de zile. Nu îmi aduceau niciun beneficiu, pur și simplu erau doar pierdere de timp cu orele pe telefon. Am observat că foarte des îmi comparam viața și reușitele cu alții de pe internet în loc să mă bucur de ce am și cea mai mare sursă pentru chestia asta era social media. Nu mai socializam cum socializam înainte, toți preferau să îți dea mesaje, a te vedea în persoană ori a te căuta la telefon direct era o raritate și simțeam nevoia de a normaliza lucrul acesta. Pur și simplu îmi era dor să îmi las creierul să se odihnească", scrie un alt român.