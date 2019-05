Traficanti de droguri pentru vedetele Romaniei! Procurorii DIICOT Iasi au descoperit legaturile incredibile ale dealerilor

In urma cu doua zile, reporterii BZI au prezentat in premiera nationala detalii incendiare despre legaturile unui tanar din Iasi cu vedetele care consuma droguri la malul marii, la festivalurile de muzica electronica.

Ieri, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) au dat publicitatii informatii care confirma faptul ca organizatorii festivalului Sunwaves de la Mamaia erau mana in mana cu trei traficanti de droguri, printre care si ieseanul Theodor Ungur. Acesti traficanti aveau acces direct la masa vedetelor care veneau sa se distreze la festival.

Theodor Ungur, Marius Catalin Grozavu si Teodor Bors au fost retinuti pe data de 28 aprilie, de catre procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continua. Cei trei sunt acuzati ca pe parcursul anilor 2018 si 2019 au vandut substante de mare risc, pentru a obtine foloase proprii. Este cunoscut faptul ca un astfel de festival este mana cereasca pentru dealerii care vor sa faca rapid bani si care pot, in doar cateva seri, sa scape de toata marfa pe care o detin.

Reamintim ca inainte de a muri in accidentul rutier care este dezbatut de o tara intreaga, creatorul de moda Razvan Ciobanu s-a distrat la acest festival de muzica electronica de la Mamaia. Chiar daca prietenii au sustinut ca nu l-au vazut drogandu-se, rezultatele obtinute de medicii legisti arata ca acesta era drogat inainte de producerea accidentului. Astfel, nu este exclus ca Razvan Ciobanu sa fi obtinut droguri chiar de la unul dintre cei trei dealeri.

"La data de 28.04.2019, procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor U. T., G. M. C si B. T., pentru savârsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc în forma continuata. La data de 27.04.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi împreuna cu ofiteri de Politie Judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si Constanta au efectuat o actiune vizând prinderea în flagrant a unor persoane specializate în traficul de droguri de mare risc, cocaina, comprimate ecstasy si MDMA", se arata in comunicatul emis ieri de procurorii DIICOT.

Cei trei inculpati aveau o retea foarte bine pusa la punct. Astfel, aprovizionarea cu substante interzise era asigurata de Marius Catalin Grozavu, care comercializa drogurile atat singur, dar si impreuna cu Theodor Ungur si Teodor Bors. Acestia nu actionau doar pe malul marii, ci tinteau in mai multe municipii din tara, precum Iasi sau Bacau.

"În cauza exista suspiciunea rezonabila ca în cursul anilor 2018-2019, în mod repetat si în baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul G. M. C. s-a aprovizionat periodic cu cantitati importante de droguri de mare risc (cocaina si MDMA), pe care le-a comercializat atât în mod personal, cât si prin intermediul altor persoane din anturajul sau, printre care si inculpatul U. T., pe piata ilicita din municipiile Bacau, Iasi, Constanta, obtinând astfel importante beneficii materiale", mai spun procurorii DIICOT.

Se pare ca Marius Catalin Grozavu era un apropiat al organizatorilor festivalului Sunwaves, care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Mamaia, el ocupandu-se de alimentarea cu droguri pentru vip-urile care au participat la acest eveniment. In seara de 26 spre 27 aprilie, Theodor Ungur a fost prins in timp ce avea asupra lui 50 de comprimate de ecstasy, pe care trebuia sa le vanda la acelasi festival.

Totodata, procurorii au descins si in camera de hotel pe care Marius Catalin Grozavu o rezervase pentru o perioada mai lunga, unde au gasit o cantitate mai mare de droguri si o suma de bani obtinuta din vanzarea substantelor interzise.

"În seara zilei de 26/27.04.2019, în jurul orei 22:45, la intrarea în incinta unui festival din statiunea Mamaia, inculpatul U. T. a fost depistat în flagrant, în timp ce avea asupra sa 50 de comprimate ecstasy (MDMA), detinute în vederea comercializarii. În urma investigatiilor efectuate în cauza s-a stabilit faptul ca inculpatul G. M. C. era apropiat de staff-ul/personalul organizatorilor festivalului, iar în cursul zilei/serii de 27.04.2019 urma sa-i distribuie o cantitate importanta de cocaina inculpatului U. T. Din cercetarile efectuate în cauza a rezultat faptul ca la data de 24.04.2019, inculpatul G. M. C. a rezervat, pentru perioada 24.04.2019 - 02.05.2019, o camera într-un hotel situat în municipiul Constanta, statiunea Mamaia, unde detinea o importanta cantitate de cocaina, în vederea comercializarii participantilor la festival. La data de 27.04.2019, cu ocazia punerii în executare a mandatului de perchezitie domiciliara în camera hotelului unde era cazat inculpatul G. M. C, au fost gasite mai multe pungute din material plastic transparent, autosigilante ce contineau fiecare substanta pulverulenta de culoare alba, precum si mai multe doze din aluminiu - ambalaj de forma ovaloida, continând cantitatea totala de 55,87 grame Cocaina si un cântar electronic de mare precizie. De asemenea, în aceleasi împrejurari, a fost gasita si ridicata suma de 1.600 lei, obtinuta de catre inculpat din activitatea infractionala", apare in acelasi comunicat.

Si in camera celorlalti doi inculpati au fost gasite sute de pliculete care contineau droguri, ce urmau sa fie comercializate la acelasi festival de anvergura.

"De asemenea, la aceeasi data, cu ocazia punerii în executare a mandatelor de perchezitie domiciliara, în camera de hotel în care era cazat inculpatul U. T. au fost gasite si ridicate un numar de 200 de pliculete din material plastic transparent, autosigilante, nefolosite, si un cântar electronic de precizie, de culoare neagra, prevazut cu capac, functional, pe care s-a pus în evidenta Cocaina si Ketamina, iar în imobilul folosit de catre inculpatul B. T., au fost gasite si ridicate un numar de 158 comprimate ecstasy (MDMA) si 25,79 grame cristale de culoare maronie care contin (MDMA). La data de 28.04.2019 Tribunalul Iasi a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale", adauga procurorii DIICOT.