Trooper lansează un nou album de studio - "X"

"X", albumul cu numărul 10, va fi lansat în zilele de 3 și 4 iunie 2022 în clubul Quantic (outdoor) din București, iar cele două concerte vor avea setlisturi foarte diferite. "Rădăcini de dor", "Lumea s-a stins" și "Dragoste falsă" vor figura pe noul material al formației. Unele piese au fost înregistrate în perioada de izolare. Ca și până acum, Balaurul s-a ocupat de producția acestui disc. Partea de mix și master i-a revenit lui Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation).

Coiotu' a declarat: "A sosit momentul să vă oferim un nou album de studio. Ne-a plăcut mereu să înregistrăm muzică nouă, să aducem 'sânge proaspăt' în setlisturile concertelor. Pentru că nu știm exact care o să fie situația în vara lui 2022, am ales o cale sigură: două concerte în Quantic. Vom cânta două seturi diferite. Dacă o persoană alege să vadă ambele concerte, o să se bucure de patru ore de piese Trooper. Ultimul an a fost greu pentru toată lumea. Inevitabil, am fost influențați de situația mondială. Toate piesele au legătură cu 'sfârșitul'. În fiecare piesă cântam despre câte un sfârșit - o lume care se stinge, o iubire care moare, o viață care dispare, o etapă a vieții care este lăsata în urmă etc. Nu a fost ceva programat, însă când am avut toate versurile în față mi-am dat seama de acest element comun. Am avut mult timp să observ tot ce se petrece în jurul nostru și fiecare trăire a ajuns în noile cântece. Suntem extrem de mândri că am ajuns la albumul cu numărul zece. Nu ne-am gândit nicio clipă în 1995 că vom ajunge să scriem o poveste atât de lungă și de frumoasă. Nu ne-am gândit că vom ajunge să avem mii de prieteni, care să fie alături de noi la fiecare pas. Pe ei ne bazăm și în 3 și 4 iunie! Sper să îi vedem acolo în fața scenei, pregătiți pentru o sărbătoare mare de tot!"

BILETE AICI:

Acces general - 53 lei

Bilet VIP - 106 lei (Meet & greet, poza, poster semnat)

În cei 26 de ani de activitate, Trooper a lansat nouă albume de studio, a cântat pentru mai mult de 800.000 de oameni, în peste 850 de concerte, şi a urcat pe scenă alături de Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth, WASP etc.

