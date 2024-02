Tucker Carlson spune că a fost urmărit de serviciile secrete americane in încercarea de a opri interviul cu Vladimir Putin

Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că agențiile americane de informații l-au urmărit înainte de interviul său cu președintele rus Vladimir Putin.

„Am primit un telefon de la un reporter al New York Times care m-a întrebat când aveam de gând să-i iau un interviu lui Putin. Nu putea să știe asta. Nu am spus nimănui. Evident, au făcut același lucru din nou. Au dat informația. la New York Times, în încercarea de a perturba interviul", a spus Carlson pe podcastul lui Glenn Beck. El a adăugat că, după acuzațiile fostului premier britanic Boris Johnson că ar fi o „marionetă a Kremlinului", a cerut un interviu cu acesta, dar că i s-a cerut un milion de dolari.