Un barbat a intrat intr-o banca din Bucuresti cu un pistol ce parea de jucarie amenintand cu arma si spunand ca vrea bani

Un barbat cu un pistol ce parea a fi de jucarie a intrat luni in sediul unei banci din Bucuresti. Barbatul a cerut bani si a parasit cladirea dupa ce a fost refuzat si a parasit cladirea.

"Astazi, in jurul orei 15:00, Sectia 17 Politie au fost sesizata cu privire la faptul ca la o unitate bancara din Sectorul 5, un barbat, in varsta de aproximativ 25 de ani, a intrat in sediul unei banci, avand asupra sa un pistol ce parea a fi de jucarie. Barbatul ar fi solicitat unui angajat bani, insa acesta nu s-a conformat, spunandu-i sa plece, context in care cel in cauza a parasit banca, fara sa sustraga bani sau alte valori.", a anuntat Politia Capitalei. Cercetarile au fost preluate de Serviciul de Investigatii Criminale al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in vederea identificarii autorului.