Un clasament sincer! Cele mai bune sotii in functie de zodie: faci casa buna cu femeia Rac, dar ar trebui sa te feresti de Sagetator

Unul dintre cele mai importante motive pentru care o casnicie poate lua sfarsit este conflictul de personalitate, iar personalitatea fiecaruia este influentata si de semnul zodiacal. Daca te gandesti la casatorie, ar fi bine sa stii cu ce fel de femeie vrei sa faci casa. Iata care sunt cele mai bune sotii ale zodiacului, clasificate de la cea mai buna la cea mai rea.

1. Rac

Daca sunteti in cautarea loialitatii si a unei baze stabile, o sotie nascuta sub semnul Racului este partenera ideala. Femeile Rac iubesc viata de familie si casatoria si nu te vor minti. Femeia Rac seamana mult cu un lup: formeaza un cuplu pe viata.

2. Pesti

Femeile Pesti se pricep foarte bine sa ofere dragoste si fac orice pentru a asigura fericirea partenerului. Ele au o latura foarte frumoasa care se bazeaza pe creativitate, iar o parte din aceasta se adreseaza copiilor pe care vrea sa-i cresteti impreuna. Chiar daca are toane, daca ajungi sa-i intelegi nuantele, vei descoperi o persoana plina de frumusete si intelegere. Femeile Pesti sunt loiale si inteligente.

3. Balanta

Acesta este semnul zodiacului care scoate la inaintare cei mai buni oameni, fiind cu atat mai valabil in cazul femeilor. Sunt niste ganditoare dinamice si au in minte obiective pe termen lung care te vor inspira si te vor incanta. Nu veti fi niciodata mustrati de o femeie Balanta, deoarece ea obtine ceea ce doreste prin bunatate, mai degraba decat prin mijloace manipulative. Balantele iubesc "patul" si romantismul si sunt dispuse sa experimenteze.

4. Taur

Chiar daca vei avea parte si de niste conflicte amoroase cu femeia Taur, vei descoperi ca acest tip de confruntare, in care va bateti cap-in-cap, poate stimula casnicia intr-un mod foarte pozitiv. Femeile Taur sunt foarte inteligente, deci nu poate fi vorba doar de o chestiune fizica in relatia cu ele. Trebuie sa le captivezi cu mintea. Ca sotie, este statornica si loiala, dar si o mama incredibila pentru copiii tai.

5. Varsator

Femeia Varsator este puternica si independenta, iar atunci cand nu se inchide in lumea ei, este un partener de viata placut si generos. Singurul lucru la care trebuie sa ai grija este sa nu devii plictisitor, deoarece nu va tolera plictiseala intr-o relatie. Aceste femei sunt istete foc, asa ca va trebui sa tii pasul. Cu toate acestea, daca esti pregatit sa fii sotul unei femei Varsator este una dintre cele mai placute situatii in care te poti afla.

6. Capricorn

Sa tii pe umeri o gospodarie, o afacere si copii este o chestie dificila, dar sa faci asta in timp ce mentii si o casnicie fericita este genul de lucru pe care doar o femeie Capricorn il poate face cu o mare finete. Daca te casatoresti cu o femeie Capricorn, te casatoresti cu ordinea, programul si platile la timp. Este o femeie foarte organizata si in timp ce este o „diavolita" in pat, pe strada este o doamna.

7. Gemeni

Femeile Gemeni sunt unele dintre cele mai iubitoare si incurajatoare persoane pe care le veti intalni vreodata. Pana cand, bineinteles, interesele lor se schimba. Sotia Gemeni este un simbol al frumusetii, dar este foarte imprastiata in ganduri. Este extrem de creativa si este capabila de multa loialitate si afectiune, dar este cu adevarat o fire duala si se poate sa nu va placa „cealalta latura a sa".

8. Scorpion

Nefiind o alegere rea ca partener de viata, o sotie Scorpion scoate la suprafata ce e mai bun din tine. Trebuie, totusi sa ai un caracter puternic, deoarece aceasta femeie iti va cere mai mult decat poti oferi. Cu toate acestea, per total, tendinta ei de a ridica stacheta are potentialul sa te motiveze. Ea iti va arata adevaratul tau potential.

9. Fecioara

Trebuie sa fii facut pentru rolul de sot daca vrei sa te casatoresti cu o femeie din aceasta zodie. Are un simt uimitor a ceea ce este bine sau rau si, desi este posibil sa functioneze pentru ea, s-ar putea sa nu functioneze intotdeauna pentru tine. Uneori, cel mai bun lucru pe care il poti spune este: „Da, draga mea". Nu este o gluma. Daca doresti sa beneficiezi de abilitatea ei incredibila de a iubi, atunci trebuie sa te obisnuiesti cu ideea de a-i face pe plac. Daca dureaza casnicia, inseamna ca te-ai prins cum merg lucrurile.

10. Leu

Sa iei de sotie o femeie Leu este o onoare, dar ai grija de schimbarile de dispozitie. Este cunoscuta pentru suisurile si coborasurile ei, iar daca nu obtine ceea ce-si doreste, nu se bosumfla, se dezlantuie. Ei bine, daca tu esti cel pe care il iubeste, atunci pregateste-te sa o incasezi, pentru ca aceasta femeie nu va accepta mai putin decat ceea ce vrea, atunci cand vrea. Ori faci ca ea, ori esti liber sa pleci.

11. Berbec

Femeia Berbec este splendida, frumoasa si minunata. Este foarte usor sa te indragostesti de ea, fiind extraordinar de desteapta, sa nu mai vorbim de increderea in sine si de capacitati. Ca sotie, ea este incredibil de loiala, dar asteapta recompense pentru aceasta loialitate. Daca nu contribui cu partea ta la castigurile familiei, ea va fi si prima care te va lasa pentru altcineva.

12. Sagetator

Daca iti doresti sa nu stii niciodata unde va aflati, atunci, casatoreste-te cu o femeie Sagetator. Aceste femei sunt remarcabile, atata timp cat fac ceea ce-si doresc. Isi doresc libertate mai mult decat angajament si chiar daca intentioneaza sa fie loiale si atente intr-o casatorie, sunt mult mai interesate de propriile planuri creative. Femeile Sagetator sunt partenere minunate, atata timp cat poti tine pasul cu ciudatenia lor. Daca poti face asta, te vei trezi intr-o casnicie aproape de perfectiune.