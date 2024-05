Un document oficial al SUA: "Armele biologice reprezentate de bacterii modificate genetic producătoare de amiloid pot explica cheagurile imense"

Într-o postare recentă pe blogul său, medicul de origine română din SUA, dr. Ana-Maria Mihalcea, dezvăluie ce scrie într-un document oficial al Inițiativei Naționale pentru Nanotehnologie din SUA legat de bugetul pentru anul 2023, text descoperit și semnalat de dr. Geanina Hagima.

"Colega mea dr. Geanina Hagima din România, care a găsit dovezi că în serurile Covid-19 există nanotehnologie autoasamblantă, mi-a atras atenția asupra acestui pasaj din Bugetul pentru nanotehnologie al președintelui. Ea mi-a scris: 'Armele biologice reprezentate de bacterii modificate genetic, producătoare de amiloid, ar putea explica cheagurile imense'. Sunt de acord cu ea." - a scris Dr. Mihalcea.

Iată ce scrie în documentul Inițiativei Naționale pentru Nanotehnologie din SUA în legătură cu bugetul pe 2023 alocat acesteia:

„Utilizarea bacteriilor pentru a sintetiza nanomateriale de înaltă performanță. Cercetători din sfera universitară finanțați de NIFA [National Institute of Food and Agriculture], ONR [Office of Naval Research] și DOE [Department of Energy] au folosit bacterii modificate genetic pentru a produce fibre amiloide polimerice care prezintă o rezistență maximă la rupere similară cu cea mai puternică mătase de păianjen naturală (~1 Gpa, [structură] mai puternică decât oțelul obișnuit), însă prezentând o duritate mai mare decât mătasea naturală de păianjen (~160 MJ/m3). Reconstituind secvențele de mătase prin introducerea de secvențe de amiloid care au o tendință mare de a forma βnanocristale, aceștia au reușit să inducă bacteriile și să sintetizeze o proteină amiloid polimerică hibridă cu 128 de unități repetate. Proteinele rezultate au avut secvențe de aminoacizi mai puțin repetitive decât în cazul mătăsii de păianjen, făcându-le mai ușor de produs de către bacteriile proiectate prin inginerie. Proteinele amiloide polimerice pot fi «țesute» pentru a fi transformate în fibre macroscopice printr-o serie largă de aplicații activate mecanic. Această strategie de proiectare și biosinteză a fibrelor lungi de proteine ar putea fi extinsă pentru a crea numeroase alte materiale utile. 78"

Dr. Ana-Maria Mihalcea face mai multe trimite către articole pe care le-a scris despre producția prin nanotehnologie de nanomateriale asemănătoare mătăsii de păianjen



A se vedea și: Un interviu profetic din 2002 - dr. Michael Crichton, în dialog cu celebrul prezentator Charlie Rose: Virusul X și pericolul biotehnologiilor avansate - "ingineria genetică poate provoca mult mai multă distrugere decât bombele atomice" - VIDEO

La o căutare pe Google, am găsit și aceste materiale și studii

