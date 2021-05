Un preot a incercat sa seduca o copila de 14 ani in timpul spovedaniei: "Eu stiu ca tie iti place de mine si mie imi place de tine"

Politia face verificari in cazul unui preot de 46 de ani, din Calarasi, acuzat ca a avut un comportament indecent fata de o minora de 14 ani, in timpul spovedaniei. Adolescenta l-a inregistrat cand isi declara dragostea fata de ea, iar apoi i-a povestit mamei ei, care a anuntat autoritatile.

Preotul i-a spus fetei ca o place de doi-trei ani si ca a incercat "sa nu se mai uite la ea", dar ca nu a reusit. Dialogul dintre preot si adolescenta de 14 ani:

Preot: Eu stiu ca tie iti place de mine si mie imi place de tine, da? Adica e o dragoste asa... Nu stiu cum sa-ti zic... O dragoste mai din priviri! Acum doi ani sau acum trei ani, cand ti-am zis ca-mi place de tine, ne-am tot privit asa prin biserica si mi-am auzit vorbe ca, uite, parintele se uita la fata lui... Poate ai auzit si tu!

Minora: Am auzit, da!

Preot: Bine, tu esti copil, dar... na. Si-am zis asa, sa nu mai ma uit la tine. Dar... totusi. Parca ma face sa ma uit. Nu stiu... ochii... Si... acum, ultima oara, te-am intrebat prea dur asa, adica. Poate voiai sa zici ceva si nu ai zis.

Minora: A, nu!

"Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost sesizati sambata, 1 mai, prin apel la 11, de o femeie cu privire la faptul ca preotul din sat i-a facut avansuri fiicei sale minore. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere sexuala de minori, ancheta fiind desfasurata sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenita, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propusa solutie legala", a explicat Bianca Ghiveci, purtator de cuvant al IPJ Calarasi.