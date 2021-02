Un rus a murit intr-o transmisiune live dupa ce a baut 1,5 litri de votca. In Rusia se raspandeste fenomenul "trash streaming"

Un rus in varsta de 60 de ani a murit in timpul unei transmisiuni live dupa ce a baut 1,5 litri de votca. Barbatul a fost platit sa consume cantitatea de votca ca si o provocare primita in cadrul "trash streaming", un fenomen raspandit in Rusia.

Persoanele care accepta sa se filmeze castiga bani de la spectatori pentru realizarea unor fapte violente sau periculoase, indreptate in special impotriva altor persoane. Iuri Dusecikin a fost gasit fara viata joi in Smolenks, dupa ce spectatorii livestream-ului sau de pe YouTube ar fi platit pentru ca barbatul sa consume cat mai mult alcool. Incidentul a fost transmis live de un youtuber, inregistrarea video continuand si dupa ce Dusecikin si-a pierdut cunostinta si s-a prabusit la podea.

Youtuber-ul, care are peste 25.000 de urmaritori pe canalul sau, posteaza adesea clipuri in care ofera bani persoanelor fara adapost in schimbul unor activitati precum bautul excesiv de votca sau consumarea de sos iute. Autoritatile rusesti au anuntat ca vor efectua o autopsie pentru a determina cu exactitate cauza decesului lui Dusecikin. El era cunoscut in timpul transmisiunilor live drept "Bunicul". "Trash streaming" devine din ce in ce mai popular in Rusia. La finalul anului trecut, o tanara a murit dupa ce iubitul ei a fortat-o sa iasa afara din casa imbracata doar in lenjerie intima, in ciuda temperaturilor extrem de scazute.