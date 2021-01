Un sofer din Suceava a lovit cu masina un barbat, apoi l-a dus acasa si l-a pus in pat ca sa para ca a murit de moarte buna

Un sofer a lovit cu masina un pieton, marti, 5 ianuarie, in timp ce se deplasa spre localitatea Brosteni, din judetul Suceava. Soferul l-a ridicat pe barbatul accidentat si l-a transportat in masina pana la domiciliu, unde l-a pus in pat pentru a da impresia ca a murit de moarte buna.

Dupa impact, soferul a oprit autovehiculul, a coborat si s-a indreptat catre victima, moment in care a decis sa stearga urmele accidentului rutier si sa paraseasca locul faptei, urcand pietonul in duba autoutilitarei si transportandu-l la domiciliul acestuia, noteaza Ziar de Suceava. Victima a fost lasata fara nici o supraveghere si fara a solicita deplasarea unui echipaj medical pentru a-i acorda ingrijirile medicale necesare, precum si fara a sesiza politia. Doua zile mai tarziu, pe 7 ianuarie, barbatul a sunat un vecin al victimei, sub pretextul fals ca ar avea nevoie de un baros de la locuinta victimei. Vecinul l-a descoperit mort pe barbat si a anuntat autoritatile. Barbatul care a produs accidentul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava.

"In seara zilei de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 19.30, Liviu Laurentiu Paparusi, in timp ce conducea autoutilitara Mercedes - Benz Vito, pe DJ 177A, pe raza localitatii Ostra, avand directia de deplasare Frasin catre Brosteni, din cauza conducerii imprudente, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de trafic pe timp de noapte si in conditii de drum in curba la stanga, a acrosat lateral cu partea dreapta a vehiculului pe pietonul Marcel R., care se deplasa sinuos pe marginea partii carosabile a sensului de mers Frasin catre Brosteni, avand aceeasi directie de deplasare, proiectandu-l pe acostamentul din partea dreapta, langa parapetul de protectie din beton.

Dupa producerea impactului, Liviu Laurentiu Paparusi a oprit autovehiculul, a coborat si s-a indreptat catre victima, moment in care a decis sa stearga urmele accidentului rutier si sa paraseasca locul faptei, urcand pietonul in duba autoutilitarei si transportandu-l la domiciliul acestuia, unde l-a lasat pe barbat fara nici o supraveghere si fara a solicita deplasarea unui echipaj medical pentru a-i acorda ingrijirile medicale necesare, precum si fara a sesiza evenimentul in cauza organelor de politie, fapt ce a dus ulterior la decesul acestuia, cu intentia clara de a-si ascunde faptele si de a induce in eroare organele de ancheta.

Mai mult, din momentul producerii accidentului rutier si pana in data de 7 ianuarie 2021, in jurul orei 11.15, cand l-a apelat pe Pavel R., vecinul victimei, iar sub pretextul fals ca ar avea nevoie de un baros de la locuinta victimei, l-a trimis la locuinta acesteia pentru a vedea starea in care se afla aceasta, astfel afland ca Marcel R. a decedat, dupa care, fara a-i aduce la cunostinta cele intamplate tatalui sau, Ionel O., a ascuns faptul ca leziunile suferite de victima au fost produse in urma accidentului rutier, lasandu-l pe acesta sa demareze activitatile de inmormantare a victimei, fiind persoana care urma sa se ocupe de acest lucru, tocmai pentru a ascunde urmele infractiunii. Liviu Laurentiu Paparusi a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava", se arata in comunicatul emis de Politia Suceava.