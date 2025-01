Uniunea Europeană autorizează utilizarea făinii de insecte - se doreste utilizarea pe scara larga pentru hrana umana

Comisia Europeană a autorizat introducerea pe piață a pulberii de larve întregi de Tenebrio molitor, un gândac aparținând familiei Tenebrioni, pe care îl știm puțin cu toţii, dat fiind că este acea molie galbenă a făinii care își poate face apariția uneori în cămările noastre.

Pulberea luată de la aceste larve, tratată cu raze UV, a fost inclusă pe lista UE de „alimente noi", adică acea categorie de ingrediente alimentare care în ultimii ani au apărut pe rafturile supermarketurilor și pe mesele celor care cred că pentru a ajuta o planetă care suferă, trebuie să trecem și printr-o industrie alimentară din ce în ce mai durabilă.

Regulamentul privind praful Tenebrio molitor va fi publicat acum în Jurnalul UE și după douăzeci de zile va intra în vigoare. În text, se precizează însă, că, în următorii cinci ani, "numai compania franceză Nutri'Earth este autorizată să introducă pe piață noul aliment". Însă nimic nu împiedică noi companii să obțină autorizație pentru acest nou aliment sau, alternativ, să încerce o colaborare cu Nutri'Earth.

Considerat candidatul perfect pentru producția industrială, datorită ratei ridicate de reproducere, Tenebrio molitor are emisii scăzute de gaze cu efect de seră, o amprentă redusă de apă și o utilizare redusă a terenului. Ciclul de viață al acestei larve, deja folosită pe scară largă pentru hrana animalelor noastre de companie, este împărțit în patru etape: ou, larvă, pupă și adult. Larvele, care au o lungime cuprinsă între 2,5 și 3,5 centimetri, sunt cele folosite ca hrană.

"Tenebrio molitor, de fapt, este format din 53% proteine, 28% grăsimi şi 6% fibre şi este bogat în vitamine esenţiale precum vitamina B1, care stimulează procesele metabolice şi îmbunătăţeşte funcţiile sistemului imunitar. În plus, viermii galbeni de făină conțin mai mulți aminoacizi decât peștele, crustaceele, carnea de vită și cea de vițel.", se arata in textul regulamentului, in incercarea de a convinge companiile sa utilizeze pe scara larga acest produs si pentru oameni.