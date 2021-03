Unul din consilierii "pe linie maternă" ai lui Madam Clotilde e pasionat amețitor de ierburi selectionate!

Cand a apărut în Primaria Sectorului 1, dupa scandalul cu fraudarea alegerilor, Clotilde Armand, proaspătă primăriță, a venit însoțită de o liotă pe care a prezentat-o: "Iata consilierii mei!"

La "Imagine l-a propulsat pe un anume Dragoș Constantin (incercuit in foto, in dreapta fiind Clotilde Armand in jacheta rosie, care infuleca un hotdog cu nesat in fata trecatorilor), care pana atunci se ocupase de pagina ei de Facebook, asa ca l-a recomandat celorlati angajati din primarie drept "specialist in Comunicare". Ar fi de ras daca n-ar fi de plans. Pentru ca de la FB și pana la a fi bun la "Imagine și Presă" e cale foarte, foarte lungă pentru tipul respectiv, care în copilărie avea, după cum aveam sa aflam din surse apropiate, "un ierbar, cu care se lauda peste tot, în timp ce alții aveau clasoare și erau pasionați de timbre". Probabil ca, mai zic sursele, de aia "ii plac pana in ziua de azi ierburile".

După vreo două luni de eșec, madam a înțeles ca pe Constantin l-a depășit rău de tot situația și a adus "la presă" un alt băiat, care pare ceva mai priceput (bine, nici nu ar fi greu sa fie, comparantul cu precedentul). Păi cum sa nu te depășească treaba dacă tu primești telefoane de la ziariștii acreditați la primărie și le spui ca ești din provincie și nu ai nici o legătură cu primăria și cu madam Armand. Și asta nu e tot. După ce închidea telefonul proceda ca la țară nu ca în provincia de unde zicea el ca este. Adică închidea telefonul și ii bloca pe toți ziariștii pe numerele lor sau pe cele din redacție.

Dar mai interesant este un eveniment petrecut într-o vară calduroasa, când Clotilde a convocat o ședință într-un imobil de pe str. Popa Tatu, unde avea nevoie de multe voturi. Ca urmare l-a convocat și pe Dragoș Constantin care a venit greu, în pantaloni scurți și în șlapi și votat-o pe madam, aceasta mulțumindu-i pentru efortul de a se deplasa si de a vota. Răspunsul lui a fost "o înjurătură in fața despre originile materne ale distinsei, cu nume, subiect si predicat"... ceea ce a lasta asistența bouche-bee, vorba francezului! Si ca sa nu se spuna ca inventam, povestea ne-a zis-o unul din cei de fața si care au ramas blocat auzind injuratura cu pricina.