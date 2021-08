Variantele Delta, testele PCR și disonanța cognitivă

Ca să parafrazez o glumă celebră a candidatului la președinție de atunci, Bill Clinton, într-o dezbatere cu adversarul său republican în 1992: "E vorba de vaccin, prostule!".

Narațiunea zilnică a mass-mediei mainstream și a guvernului cu care suntem inundați în toată lumea este confuză pentru majoritatea, ca să nu spunem altceva. Așa-numita variantă Delta sau "indiană" se răspândește ca varicela, ni se spune, dar nu și ce înseamnă această "răspândire". Cei nevaccinați sunt acuzați că răspândesc COVID-19 celor presupus a fi vaccinați. SUA, Marea Britanie și UE conduc această poveste confuză și mortală.



Copiilor li se spune de către persoanele numite politic să se vaccineze, în ciuda recomandărilor oficiale ale OMS și ale autorităților medicale naționale, cum ar fi STIKO din Germania, de a aștepta. Testele PCR care definesc politica, dar care nu spun nimic despre faptul că o persoană are un virus specific, sunt tratate ca un "Gold Standard" al infecției. Cu toate acestea, până în momentul redactării acestui articol, niciun laborator nu a reușit să izoleze cu succes probe purificate ale presupusului virus SARS-CoV-2 despre care se spune că ar cauza boala COVID-19. Cum pot fi calibrate testele PCR dacă presupusul agent patogen nu este clar? Dacă facem un pas înapoi, devine clar că suntem supuși unei operațiuni deliberate de disonanță cognitivă la nivel mondial, ale cărei consecințe preconizate pentru viitorul civilizației noastre nu ne sunt comunicate.



Rezolvarea disonanței



Disonanța cognitivă este un termen folosit în psihologie pentru a desemna faptul că o persoană trăiește două experiențe contradictorii sau inconsecvente a căror inconsistență îi provoacă un mare stres. Stresul este rezolvat în creier prin faptul că persoana respectivă joacă trucuri inconștiente pentru a rezolva contradicția. Ne vine în minte sindromul Stockholm. În acest caz, este vorba de încrederea tradițională în Autoritate - guverne, OMS, CDC, RKI, Bill Gates și alți experți epidemiologici autoproclamați, în multe cazuri fără diplomă medicală. Aceste autorități impun măsuri draconice de izolare, de mascare și de restricție a călătoriilor și ceea ce devine rapid o vaccinare forțată de facto cu injecții netestate ale căror efecte adverse se numără acum cu milioane în UE și SUA.



Creierul obișnuit se întreabă: "De ce ar vrea autoritățile să ne facă rău? Nu vor oare ce este mai bine pentru noi și pentru țară sau pentru lume?". Experiențele reale din ultimele 18 luni, de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat o pandemie din cauza unui presupus virus proclamat pentru prima dată în China, la Wuhan, sugerează că fie politicienii și oficialii din domeniul sănătății din întreaga lume și-au pierdut mințile, fie sunt în mod deliberat răi, fie intenționat distructivi, fie pur și simplu corupți. Pentru a rezolva această contradicție înspăimântătoare, milioane de oameni iau un preparat experimental cunoscut sub numele de mRNA substanță editată genetic presupunând că apoi sunt protejați împotriva infecției sau a bolilor grave de un presupus agent patogen mortal numit COVID-19. Unii chiar îi atacă pe cei din jurul lor care privesc diferit această disonanță și care refuză un vaccin din neîncredere și prudență. Cu toate acestea, chiar și omniprezentul Dr. Fauci de la Washington recunoaște că noile vaccinuri cu ARNm nu previn contractarea presupusei boli sau infectarea, ci doar poate ajută la diminuarea impactului acesteia. Acesta nu este un vaccin, ci mai degrabă altceva.



Varianta Delta?



În acest moment este util să analizăm câteva fapte demonstrate în jurul acestui coronavirus și a "variantelor" sale aparent nelimitate. Sperietoarea actuală din Marea Britanie și UE, precum și din SUA, este o așa-numită variantă Delta a coronavirusului. Singura problemă este că autoritățile relevante nu ne spun nimic util despre această variantă.



Din moment ce presupusa variantă Delta a unui presupus, dar nicăieri dovedit științific, nou coronavirus Wuhan este folosită pentru a justifica o nouă rundă de închideri draconice și presiuni pentru vaccinare, merită să analizăm testul pentru a determina dacă o variantă Delta este prezentă la o persoană testată cu testul PCR standard recomandat de OMS.

Varianta Delta din luna mai a fost denumită inițial varianta indiană. În scurt timp, aceasta a fost învinuită pentru până la 90% din noile teste pozitive la COVID-19 în Regatul Unit, care are, de asemenea, o populație indiană semnificativă. Ceea ce nu se spune este că, în doar două luni, presupusele rezultate pozitive ale variantei Delta în India au scăzut dramatic de la 400.000 zilnic în mai la 40.000 în iulie. S-a spus că simptomele erau suspect de asemănătoare cu cele ale febrei fânului obișnuite, așa că OMS a redenumit-o rapid varianta Delta, conform alfabetului grecesc, doar pentru a tulbura și mai mult apele. Scăderi similare cu Delta au venit în Marea Britanie. "Experții" au susținut că se datorează faptului că indienii îngroziți au rămas acasă, deoarece doar un procent infim de 1-3% din populație fusese vaccinat. În Marea Britanie, experții de acolo au susținut că a fost din cauză că atât de mulți au fost vaccinați încât cazurile Delta au scăzut. Dacă aveți impresia că ei inventează explicații doar pentru a alimenta povestea vaccinului, nu sunteți singurii.



Situația devine și mai gravă. Practic, nimeni din Marea Britanie, India, UE sau SUA despre care se pretinde că a fost testat pozitiv pentru Delta nu a făcut un test specific pentru varianta Delta, deoarece nu există un astfel de test direct pentru varianta Delta. Se pretinde că există teste complexe și foarte costisitoare, dar nu se oferă nicio dovadă că acestea sunt folosite pentru a afirma lucruri precum "90% din cazurile din Marea Britanie sunt Delta...". Laboratoarele din întreaga lume fac pur și simplu testele PCR standard, extrem de inexacte, iar autoritățile sanitare declară că este "Delta". Nu există un test simplu pentru Delta sau orice altă variantă. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, CDC sau OMS sau alte institute de sănătate ar trebui să explice în detaliu aceste teste. Ei nu au făcut-o. Întrebați "experții" în sănătate relevanți cum dovedesc prezența unui virus varianta Delta. Ei nu pot. Laboratoarele de testare din SUA recunosc că nu testează nicio variantă.



Teste PCR fără valoare



Chiar și testul PCR în sine nu este un test pentru niciun virus sau boală. Omul de știință care a câștigat Premiul Nobel pentru inventarea testului PCR, Dr. Kary Mullis, a mers la televizor pentru a-l ataca nominal pe șeful NIAID, Tony Fauci, ca fiind incompetent pentru că a susținut că testele PCR pot detecta orice agent patogen sau boală. Acesta nu a fost conceput pentru așa ceva, ci mai degrabă ca un instrument analitic de laborator pentru cercetare. Testele PCR nu pot determina o infecție acută, o infecțiozitate continuă și nici o boală reală. Testul PCR nu este de fapt conceput pentru a identifica o boală infecțioasă activă, în schimb, acesta identifică materialul genetic, fie că este parțial, viu sau chiar mort.



O lucrare publicată la 21 ianuarie 2020 de doi germani, Corman și Drosten, a fost folosită pentru a crea testul PCR adoptat imediat de OMS ca fiind standardul mondial pentru a detecta cazurile de nou coronavirus din Wuhan. La acel moment, doar șase persoane fuseseră identificate ca având noul coronavirus. În noiembrie 2020, un grup de colegi științifici externi a revizuit lucrarea lui Drosten și a descoperit un număr incredibil de deficiențe științifice majore, precum și un conflict de interese flagrant din partea lui Drosten și a colegilor. Oamenii de știință au remarcat că proiectul și lucrarea Drosten PCR au suferit de, "numeroase erori tehnice și științifice, inclusiv proiectarea insuficientă a amorselor, un protocol RT-qPCR problematic și insuficient și absența unei validări exacte a testului. Nici testul prezentat și nici manuscrisul în sine nu îndeplinesc cerințele pentru o publicație științifică acceptabilă. În plus, nu sunt menționate conflictele grave de interese ale autorilor. În cele din urmă... un proces sistematic de evaluare inter pares fie nu a fost efectuat aici, fie a fost de o calitate slabă problematică." Cu toate acestea, modelul Drosten PCR a fost imediat recomandat de OMS ca fiind testul corona mondial.



PCR amplifică materialul genetic prin utilizarea ciclurilor de amplificare până când se atinge ceea ce se numește Cycle threshold (Ct), numărul de amplificări pentru a detecta materialul genetic înainte ca proba să devină inutilă. Mullis a spus odată că, dacă amplifici prin suficiente cicluri, poți găsi cam orice în oricine, deoarece corpul nostru poartă un număr imens de viruși și bacterii diferite, majoritatea inofensive. Chiar și Dr. Fauci, într-un interviu din 2020, a declarat că o tomografie computerizată la 35 de ani sau mai mult este inutilă. Cu toate acestea, se crede că CDC recomandă laboratoarelor de testare să folosească un CT de 37 până la 40! La acest nivel, probabil că 97% dintre pozitivările COVID sunt probabil false.



Nici CDC și nici OMS nu-și fac publice recomandările privind Ct, dar se pare că CDC recomandă acum un prag mai mic de Ct pentru testarea celor vaccinați, astfel încât să reducă la minimum pozitivitatea COVID la cei vaccinați, în timp ce recomandă un Ct de peste 35 pentru cei nevaccinați, o manipulare criminală dacă este adevărată.

Pentru cei interesați de evoluția pervertirii testelor PCR pentru a diagnostica presupusa prezență specifică a unei boli, uitați-vă la istoria sordidă care a început în anii 1980, când Fauci și subalternul său de atunci, Dr. Robert Gallo, de la NIAID, au folosit tehnologia PCR a lui Mullis pentru a afirma în mod eronat că o persoană este seropozitivă, o întreprindere criminală care a dus la moartea inutilă a zeci sau sute de mii de oameni.



În special, aproape toți susținătorii proeminenți ai vaccinului COVID, de la Fauci la Tedros, șeful OMS, au ieșit din mlaștina HIV/SIDA și din testele PCR false. Întreaga măsură de panică impusă din 2020 în întreaga lume se bazează pe premisa falsă că un test RT-PCR "pozitiv" înseamnă că ești bolnav sau infectat cu COVID. Spaima COVID-19 care a emanat din Wuhan, China, în decembrie 2019, este o pandemie de testare, așa cum au subliniat mulți medici. Nu există nicio dovadă că un virus patogen este detectat de test. Nici nu există o valoare de referință dovedită sau un "standard de aur" pentru a determina pozitivitatea. Este pur arbitrar. Faceți cercetări și o veți găsi.



Promovarea vaccinurilor experimentale



Dacă este cazul că am distrus trilioane de dolari în economia mondială de la începutul anului 2020 și am ruinat nenumărate vieți pe baza unor teste PCR fără valoare, iar acum aceeași fraudă extinde nebunia pentru o presupusă variantă Delta, concluzia clară este că unii actori foarte influenți se folosesc de această teamă pentru a impulsiona vaccinuri genetice experimentale niciodată testate pe oameni și nici pe scară largă pe animale.



Cu toate acestea, numărul oficial de decese cauzate de vaccinuri în UE și SUA continuă să bată recorduri. Până la data scrierii acestui articol, conform bazei de date oficiale a UE pentru înregistrarea leziunilor provocate de vaccinuri, EduraVigilance, până la 2 august au fost raportate în total 20 595 de decese ale persoanelor care au primit anterior vaccinurile genetice experimentale cu ARNm! Astfel de cifre nu au mai fost văzute până acum. În plus, au fost raportate 1.960.607 leziuni, iar 50% dintre acestea sunt grave, inclusiv cheaguri de sânge, atacuri de cord, nereguli menstruale, paralizii, toate în urma injecțiilor cu ARNm COVID-19. Datele din SUA din baza de date VAERS a CDC sunt manipulate în mod deschis, dar chiar și acestea arată mai mult de 11.000 de decese după vaccinul cu ARNm. Marile media de știri nu menționează niciodată acest lucru.



Autoritățile și politicienii răspund că nu există nicio dovadă că decesele sau leziunile au fost legate de vaccin. Dar ei nu pot dovedi că nu au fost, deoarece interzic medicilor să facă orice autopsie. Dacă ni se spune să urmăm știința, de ce li se spune medicilor de către oficialii din domeniul sănătății să nu facă autopsii la pacienții care au murit DUPĂ ce au primit două vaccinuri cu ARNm? După mii de decese legate de vaccinuri, a fost raportată o singură autopsie, cea din Germania, iar concluziile au fost îngrozitoare. Proteina mRNA spike se răspândise în tot corpul. CDC a încetat în luna mai monitorizarea cazurilor de COVID-19 non-grave în rândul persoanelor vaccinate. Acest lucru ascunde numărul alarmant de persoane vaccinate care se îmbolnăvesc grav.



Ceva este teribil de greșit atunci când experți medicali experimentați și respectați sunt interziși pentru că au sugerat ipoteze alternative la întreaga dramă COVID. Atunci când alți oameni de știință care aderă la linia oficială solicită orice critică la adresa lui Tony Fauci sau a altor medici din curentul principal COVID, aceștia vor fi etichetați ca făcând o "crimă de ură". Sau atunci când remediile ieftine și dovedite sunt interzise în favoarea vaccinurilor costisitoare și mortale cu ARNm în care NIAID-ul lui Fauci deține un interes financiar.



Deja susținătorii vaccinurilor, precum Fauci, vorbesc despre necesitatea unor vaccinuri de rapel cu ARNm și avertizează că se profilează încă o nouă "variantă Lambda". Cum vor face ei testele pentru aceasta? Sau trebuie să ne bazăm pe credință pentru că CNN sau BBC spun că este o "autoritate respectată"? Cât de mult vor permite cetățenii sănătoși la cap să permită ca această disonanță cognitivă să ne distrugă viețile?

F. William Engdahl

F. William Engdahl este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este un autor de best-seller în domeniul petrolului și al geopoliticii, exclusiv pentru revista online "New Eastern Outlook".