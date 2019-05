Veste uriasa pentru romanii care lucreaza in strainatate. Cum vor putea trimite bani acasa fara comisioane

Romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in strainatate, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

„Prin intermediul CEC-ului se va lansa cat de curand un pachet de masuri care sa vizeze deschiderea de sucursale, de birouri in afara tarii, unde traiesc comunitati importante de romani, pentru ca romanii de acolo sa-si poata deschide daca doresc intr-un mod mult mai facil conturi, sa foloseasca aceste birouri de transfer, si fara comisioane", a spus Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.

Totodata, el a aratat ca se vor lua alte masuri prin care sa se creeze facilitati pentru romanii care muncesc in afara tarii. „O sa fie cu impact foarte bun, sunt masuri pe care romanii le asteapta de foarte multi ani, romanii care traiesc in afara tarii. Partea care ne bucura este aceea ca, undeva la final de mai, iunie, acest lucru se va si concretiza, astfel incat sa fie inca un sprijin pentru cei care au decis pentru motive obiective si speram temporar sa fie departe de cei dragi", a spus Teodorovici.