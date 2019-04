Vremea: Ninsori în nordul Moldovei, ploi în rest. Cum se circulă pe drumurile naționale

La acest moment, circulatia pe drumurile nationale din zona Moldovei se desfasoara normal, fara probleme cauzate de starea vremii sau a carosabilului.

Cerul este acoperit, cu ninsori inregistrate in zonele Mestecanis, Vatra Dornei (DN 17) si Vatra Moldovitei (DN 17A), judetul Suceava, si ploi in judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. Carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-2 cm pe DN 17A, uscat in judetul Galati, Vrancea, respectiv umed in rest.

Pe timpul noptii, la nivelul DRDP Iasi s-a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 63 tone de material antiderapant, in special in judetele Suceava (DN 17, DN 17A) si Neamt (DN 15, DN 15B, DN 12C). Temperatura aerului in regiune inregistreaza valori pozitive: Iasi 5°C, Suceava 1°C, Focsani 8°C, Galati 6°C, Bacau 5°C, Campulung Moldovenesc (SV) 1°C, Barlad (VS) 5°C, Botosani 4°C, Piatra Neamt 3°C.