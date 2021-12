Zeci de oameni s-au îmbrâncit pentru a lua bijuterii din aur și argint gratis la Chișinău. De ce le-a aruncat proprietarul

Zeci de oameni s-au îmbrâncit pentru a lua măcar una din zecile de bijuterii aruncate în faţa unui magazin. S-a întâmplat la Chișinău. A fost o campanie de marketing a proprietarului, care a oferit, gratuit, un kilogram de bijuterii din aur şi argint.

Bijuteriile au fost aruncate de câteva tinere costumate în crăciunițe. Proprietarul magazinului de bijuterii a spus că are marketingul în sânge şi că a dorit să-şi facă magazinul mai cunoscut. "Noi am aruncat în aer şi lumea deja prindea. Cei mai norocoşi au prins, eu am văzut cu ochii mei studenţi de la internatul sportiv, băieţi şi fete, care se duc acum la ţară cu cadouri pentru mama, sora, mătuşa, bunici. Dacă asta e rău, eu las la discreţia celor care nu au făcut nimic, dar sunt dispuşi să comenteze pe reţele", a declarat Sergiu Banari, proprietarul magazinului de bijuterii. Proprietarul susţine a împărţit 250 de grame de bijuterii din aur şi 750 de grame de argint.