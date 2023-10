Ziceau ca "orașul de 15 minute" e o teorie a conspiratiei. Acum apare explicit in PLX 418 cu care vor sa ne nationalizeze proprietatile prin Codul Urbanistic

Cand Ziuanews a mentionat in urma cu mai bine de un an si jumatate aparitia conceptului de Oras de 15 minute, in fapt o inchisoare a viitorului pentru largi comunitati, si cand am mentionat ca se experimenteaza in Marea Britanie, in Oxfordshire, dar si in alte zone din Elvetia si Franta, ni s-a spus ca e o "teorie a conspiratiei".

Acum, de cand se implementeaza noul Cod Urbanistic, prin PLX 418/2023, dupa ce au fost adoptate deja legile Dezvoltarii Durabile si cele ale Teritoriului prin care se reglementau deja zone restrictionate, si alte bazaconii d tip Smart City, iata ca se prevede fix "orasul de 15 minute" (la pagina 29), cu aceasta denumire specifica, asa cum este cuprins in tezele de la Davos ale Forumului Economic Mondial.

Proiectul de Lege a trecut deja de Senat, a ajuns la Camera Deputatilor, mai sunt de luat 3 avize si va trece si aici la vot, devenind Lege cu toata puterea si cu toate consecintele ulterioare. Cand lumea se va trezi la realitate nu se va mai putea face nimic, românii sunt surzi si orbi in vreme ce guvernarea noastra este deja aservita intereselor globalismului.