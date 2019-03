Avocatii lui Ciolos legati de mafia ruso-israeliana

Opinia publică a fost polarizată în ultimele zile de dezbaterea legată de modalitatea în care Dacian Cioloș a preluat un partid de la o firmă de avocatură controlată de un fost ofițer de securitate.

Istoricul Marius Oprea l-a acuzat pe avocatul Adrian Iordache de faptul că este fiul unui securist torționar implicat în contrabandă cu țigări pe nume Alexandru Iordache. El a menționat și comportamentul de beizadea al avocatului lui Cioloș povestind un episod din 2001 când tânărul avocat a făcut un accident mușamalizat de tatăl său.

Avocați pentru patronii paravan de la RAFO

În mai 2018 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 din București era înregistrat dosarul cu numărul 12120/301/2018. Este dosarul în care Societatea Civilă de Avocatură Iordache și Iordache cere plata pentru servicii de la Result 4 You BVBV, obscura firmă belgiană care a obținut controlul celei mai mari rafinării din România, RAFO Onești. Nu se știe clar care sunt serviile prestate de firma avocaților lui Cioloș și societatea care a preluat RAFO. La o lună de la declanșarea procesului judecătorii au dat dreptate firmei lui Alexandru și Adrian Iordache.

Legați de cel mai mare jaf din România

RAFO a fost o gaură fără fund pentru economia Românească. După ce a reprezentat pușculița băieților deștepți din timpul guvernelor Văcăroiu și Năstase, cea mai mare rafinărie din România a ajuns pe mâna grupului criminal organizat condus de Marian Iancu. Destructurarea grupării s-a petrecut în 2004 când guvernul PSD a pierdut alegerile. În 2005, Iancu vinde rafinăria din pușcărie către oligarhul rus Iacov Goldovskiy.

Acesta ar fi gajat rafinăria unei bănci moscovite, apropiate de Kremlin şi vizate de sancţiunile SUA şi UE încercând astfel eludeze sancțiunile internaționale. ANAF a reușit să pună sechestru pe active și să împiedice planurile lui Goldovskiy.

Planul „de fugă" al oligarhului de la Kremlin a fost reprezentat de vânzarea acțiunilor în prima fază către un aşa zis investitor din Republica Moldova, Vitali Cebanu, patronul firmei austriece Andres Capital, considerat un apropiat al primarului din Bălţi, republica Moldova, Renato Usatîi. Usatîi este urmărit internațional pentru că ar fi comandat asasinarea unui bancher la Londra.

În a doua fază, după o lună și jumătate, acțiunile au ajuns la omului de afaceri belgian Daniel Goldenberg, proprietarul firmei Result 4 You BVBA, fost membru în Consiliul de Administraţie al Rafo. Administratorul Result 4 You BVBA este moscovitul Iosif Zadi. Practic, avocații de la Iordache și Iordache au lucrat pentru Zadi.

În horă cu mafia ruso-israeliană

Într-o telegramă secretă transmisă de Ambasada Statelor Unite la București sub numărul 1694_a/7 noiembrie 2006 oficialii americani atenționau Departamentul de Stat că „Rafinăria RAFO este amestecată într-o rețea de corupție, spălare de bani, fraudă, acuzații criminale care implică entități dubioase din România, Rusia, Ucraina și Bulgaria. Figuri proeminente ale criminalității organiate ruso-israeliene ca Mikhail Cernoy și Iakov Goldovskiy sunt suspectate a fi în spatele afacerii" susțin oficialii americani a căror informare a fost făcută publică de Wikileaks.

Avocatii lui Ciolos au lucrat pentru mafia ruso israeliana

Mafia ruso-israeliana de la RAFO

Faptul că și firma belgiană are un administrator din Moscova arată că mafia ruso-israeliană continuă epopeea de la RAFO, iar avocații lui Cioloș au legături puternice cu această lume. Altfel nu s-ar explica motivele pentru care firma paravan care deține acum acțiunile RAFO a ales să fie reprezentată de societatea Iordache și Iordache.

Avocatul lui Cioloș legat și de vechii ciocoi de la RAFO

Cu un an înainte de a-și face publică relația cu noii patroni ai RAFO Onești, avocații lui Dacian Cioloș l-au reprezentat în instanță pe Dan Coflea într-un proces cu Ministerul Finanțelor Publice în dosarul nr. 670/300/2017.

Coflea este director la Bulrom Gas un important importator de GPL (gaz petrol lichefiat). Firma este patronată de Dan Pârău. Acesta se află printre cele 19 persoane care au format nucleul dur al grupului criminal organizat controlat de Ovidiu Tender și Corneliu Iacubov. Patronul cetățeanului apărat de Iordache și Iordache a fost trimis în judecată în 2005 de DIICOT alături de Tender, Iacubov și frații Iancu.

Oficiul National pentru Prevenirea Spalarii Banilor a depistat ca VGB Impex (firma fraților Iancu), prin conturile de la ROBANK, a colectat de la SC Dany Group (firma lui Dan Pârău), in perioada februarie-martie 2003, suma de 73,94 miliarde lei.

Recuperatori pentru niște italieni împotriva României

Avocații de la Iordache și Iordache care au înființat partidul lui Dacian Cioloș îi reprezintă în instanțele din România și pe frații Marco și Stefano Gavazzi. Aceștia au dat România în judecată după ce au eșuat în încercarea de a face afaceri la combinatul Socomet Oțelul Roșu. Ei au reușit să câștige la Curtea Internațională de Arbitraj suma de 4 milioane de dolari și 2 milioane de euro.

În dosarul nr. 20461/3/2018, italienii sunt reprezentați de firma fostului torționar comunist care a fost recunoscut de istoricul Marius Oprea drept avocatul care a înființat Partidul Plus+. Cererea de executare a fost respinsă de Tribunalul București, iar Curtea de Apel urmează să decidă pe 30 ianuarie 2019.

O iroie de final

Firma fondată de ofițerul de securitate Alexandru Iordache a reprezentat-o pe Nicole Catherine Renee Geblesco în procesul de retrocedare a unui teren de 50 de hectare. Adversarii au fost membrii Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar din comuna Orodel, județul Dolj.

În mod ironic, urmașa unor elemente dușmănoase din România Socialistă a ajuns să solicite ajutorul unui fost securist pentru a recupera ceea ce chiar Securitatea a luat de la familia sa în timpul colectivizărilor.