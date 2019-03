Caz de corupere sexuală a minorilor: Profesor de sport acuzat că îmbrăţişa şi mângâia elevele de gimnaziu, trimis în judecată

Un profesor de sport de la o şcoală gimnazială din Alba Iulia, acuzat că îmbrăţişa şi mângâia eleve cu vârste de sub 13 ani, a fost trimis în judecată. Profesorul este acuzat şi că a jignit mai mulţi elevi, numindu-i „grăsani, incapabili sau curcan gras bun de pus în cuptor".

Ancheta procurorilor a pornit la începutul lunii martie 2018, după ce părinţii au sesizat conducerii şcolii respective comportamente indecente ale profesorului de sport. Acesta era acuzat că ar fi avut un comportament neadecvat şi ar fi făcut comentarii şi gesturi nepotrivite la adresa elevelor, cu vârste sub 13 ani. Cercetarea s-a încheiat cu trimiterea în judecată a profesorului, pentru coruperea sexuală a minorilor şi purtare abuzivă, iar în dosarul înregistrat în 26 martie, la instanţa din Alba Iulia, sunt 6 persoane care se consideră vătămate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, procuror Adrian Căbulea, s-a dispus trimiterea în judecată a lui O.V. pentru corupere sexuală a minorilor şi purtare abuzivă.

„În perioada ianuarie-martie 2018, în calitate de profesor de sport la o şcoală gimnazială din municipiul Alba Iulia, în timpul orelor de educaţie fizică inculpatul O.V. a efectuat acte de natură sexuală (îmbrăţisări şi mângâieri, inclusiv în zonele intime) împotriva mai multor eleve minore din două clase, care nu au împlinit vârsta de 13 ani. În perioada ianuarie-martie 2018, în calitate de profesor de sport la o şcoală gimnazială din municipiul Alba Iulia, în timpul orelor de educaţie fizică inculpatul O.V. a utilizat expresii jignitoare de genul <idioţi, incapabili, handicapaţi, grăsani, proşti, mocofani, tâmpiţi, vacă, curcan gras bun de pus în cuptor" faţă de elevii din două clase. Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţă, spre judecare, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se arată în rechizitoriul întocmit de procurori, pentru trimiterea în judecată.

Bărbatul este de peste 20 de ani profesor la Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş" din Alba Iulia şi are o vechime de peste 40 de ani în învăţământ. La data izbucnirii scandalului, directorul şcolii a declarat că a mai avut reclamaţii şi în trecut. „A mai avut în 2012 o condamnare pentru lovirea unor copii - corecţie cu mătura - care s-a soldat cu un dosar penal şi o condamnare de 4 luni cu suspendare. Totul a pornit de la sesizările părinţilor care au reclamat că profesorul are un limbaj şi un comportament neadecvat faţă de elevi. Limbaj vulgar, jigniţi copiii, făcuţi în toate formele. Vorbim de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11 anii, că ar pipăi fetele, că le-ar vorbi vulgar, are un limbaj care denotă tentă sexuală", declara Ramona Popa, director Şcoala Gimnazială "Vasile Goldiş" din Alba Iulia.

După sesizările făcute de părinţii elevelor, la şcoală a fost convocată o comisie disciplinară care a decis sancţionarea profesorului de sport cu diminuarea salariului cu 15%, timp de 6 luni, interzicerea orelor suplimentare şi supravegherea lui de către alte cadre didactice, în timpul orelor de curs. În primăvara anului trecut, profesorul declara că este nevinovat, iar contactul fizic cu elevele nu a fost de natură sexuală. „În declaraţia pe care am dat-o am explicat că sunt situaţii la sport când se poate realiza un contact fizic, se coordonează o mişcare, se acordă ajutor, dar în aceste situaţii nu poţi să mergi mai departe ca să realizezi un contact cu nuanţă de tandreţe sau chiar şi cu violenţă. Sunt foarte atent în astfel de situaţii pentru că am avut probleme în trecut. Am greşit totuşi că am dat nişte note mai mici, am făcut nişte observaţii când nu aveau echipamentul corespunzător la oră", spunea profesorul.