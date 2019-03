Cum a devenit Republica "Mazare" imperiul cuplului Stroe-Dumitrache

Dupa ce procurorii DNA au reusit sa-i anihileze pe Radu Mazare si Nicusor Constantinescu, pe locul lasat liber a rasarit un nou clan mafiot cel al lui Felix Stroe, ridicat la rangul de baron local, PSD de catre Liviu Dragnea. Stroe a pregatit o noua "caracatita" financiara locala, folosindu-se si de cei din esalonul doi al trinomului Mazare-Constantinescu-Strutinsky.

Felix Stroe si-a inceput urcusul spre varful piramidei locale prin frauda, escrocherie, trafic de influenta, abuz in serviciu, spalare de bani si coruptie, cu bani de la stat, celebrele afaceri de la buget. Stroe s-a remarcat prin privatizarea frauduloasa a santierului Naval de la Midia, prin castigarea monopolului in distributia de paine pentru penitenciare si unitati militare, prin impunerea unor firme de transport si taximetrie in tot judetul. Din 2003, a consud SC RAJA Sa, cel mai mare operator regional de ape menajere, ca o recompensa fata de contributia sa la mafia locala, iar din iunie 2015 a ajuns presedintele PSD Constanta.

In perioada comunista, Stroe a fost racolat de Securitate inca din 1972. Conform notei de constatare cu nr DI/I/2642, de la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Stroe a primit indicativul „Dan" si a fost insarcinat sa-si toarne colegii de liceu. Dupa absolvirea liceului B.P Hasdeu din Buzau a devenit student-informator al Academiei Navale Mircea cel Batran, terminand ca sef de promotie in 1978. Timp de 13 ani, a fost ofiter activ in cadrul Marinei Militare. Un aspect ocultat din biografia sa oficiala, il plaseaza ca membru al Consiliului Politic Superior al Marinei Militare, unul dintre departamentele politice ale Ministerului Apararii Nationale, condus la acea vreme de Ilie Ceaușescu, fratele fostului dictator comunist.

Dupa evenimentele din 1989, Felix Stroe se leapada de gradele de la securitate si se deghizeaza intr-un prosper intreprinzator, deruland afaceri de succes in domenii precum turism, comert, productie industriala si alimentara. O alta parte a succesului lui Stroe este direct legat de ingineriile financiare care i-au imbogatit pe fostii nomenclaturisti si securisti prin tranzactiile controversate, derulate in perioada anilor '90. Astfel, impreuna cu Ion Dumitrache, ajuns si el sef in Consiliul Judetean, participa la achizitionarea unui pachet de actuni detinut de SIF Transilvania la SC Santierul Naval Marea Neagra SA, pentru care plateste suma de 4 mlioane de dolari, printr-un credit obtinut de la BCR, banca de stat la acea vreme.

Felix Stroe este asociat in mai multe firme, cu Ion Dumitrache, In 2011, Dumitrache a aparut intr-un top al Revistei Forbes, cu o avere estimata la 8-9 milioane de euro. In companiile conduse de Ion Dumitrache, vicepreședinte al partidului, este asociat si tatal deputatului social-democrat Cristina Dumitrache Teseleanu, omul de casa al lui Nicusor Constantinescu. Datorita relationalului, firmele sale au derulat numeroase contracte cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanța, institutie aflata în subordinea Consiliului Judetean Constanta. Mai mult decat atat, in ultimii ani, Ion Dumitrache, asociat cu Felix Stroe, a avut monopol in furnizarea medicamentelor pentru DGASPC.

Cum spuneam, Dumitrache si-a cladit o reputatie de „colectionar" de firme, fiind actionar la nu mai putin de 12 societati comerciale, si avand in proprietate peste 370 hectare de teren agricol si 30 hectare de teren forestier in judetul Dolj. Mai precis, familia Dumitrache patroneaza ziarul local „Observatorul", un lant de farmacii, mai multe spatii comerciale, cat si Santierul Naval Midia Navodari. Colectia domnului Dumitrache continua cu un pachet de actiuni la Marina&Sainst (care detine 54% din Muntenia Estival 2002), Hotelul Muntenia (doua stele) fiind situat la 50 m de plaja, in statiunea Olimp.

Dupa arestarea celor trei capi ai Republicii Mazare lui Stroe i-a revenit misiunea de a mentine la pupitrul de comanda pe toti oamenii mafiei. Astfel ca, PSD-ul condus in teritoriu de Felix Stroe il sustine la alegerile locale din 2016 pe viceprimarul si mana dreapta a lui Mazare, Un alt aspect din biografia lui Stroe, pe care acesta l-ar fi dorit uitat este chemarea sa la DNA, in calitate de martor in dosarul penal care-l privea pe senatorul PSD, Catalin Voicu. In 2010, pe cand era directorul Regiei de Apa Constanta, Felix Stroe, a fost audiat in dosarul Voicu.

Revenind la Dumitrache, sa spunem cateva cuvinte si despre fiica acestuia, politician si afacerist de succes. În 2008, timp de şase luni, Cristina Dumitrache a fost consilier judeţean din partea PSD. În acelaşi an este ales deputat de Constanţa. În 2011, Ileana Cristina Dumitrache, deputat social-democrat de Constanţa, a fost reclamată procurorilor instanţei supreme, pentru un fals în declaraţiile de avere, de către reprezentanţii ANI, care au constatat că aceasta nu şi-a declarat mai multe venituri. In declaraţia de avere depusă în 15 decembrie 2008, Dumitrache nu a menţionat veniturile din salarii la funcţia de bază de la angajatorul SC Eurosantis SRL", iar în cea depusă în 3 februarie 2009 nu a trecut „veniturile din salarii la funcţia de bază de la angajatorul Camera Deputaţilor, veniturile din salarii în afara funcţiei de bază de la angajatorul SC 2X1 Holding Cape Midia Shipyard SA-Năvodari, precum şi venituri din salarii în afara funcţiei de bază de la angajatorul Fundaţia Gaudeamus.

Mai mult, deputata PSD a donat în trecut către USL şi PSD peste 85.000 de lei, în condiţiile în care, în declaraţia sa de avere aferentă aceei perioade declara că nu are nicio proprietate, conturi, bunuri sau datorii. Singurele sale venituri erau cele de la Camera Deputaţilor - de 52.000 de lei - şi încă 9000 de lei de la compania 2×1 Holding Cape Midia. La acestea se adaugă tablouri în valoare de 102.000 de euro, icoane estimate la 70.000 de euro, bijuterii estimate la 105.000 de euro, mobilier în valoare de 50.000 de euro şi ceasuri cu o valoare estimată de 70.000 de euro.

Agenţia Naţională de integritate a constatat şi că tatăl Ion Dumitrache s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe durata exercitării mandatului de Consilier judeţean, respectiv 2008 - 2012, S.C. EUROSANTIS S.R.L. (societate comercială la care acesta deţinea, împreună cu soţia, calităţile de asociat, respectiv funcţiile de administrator) a încheiat contracte cu instituţia la care lucra, respectiv Consiliul Judeţean. ANI a descoperit un număr de 28 contracte de furnizare produse, în valoare totală de 7.191.209,64 Lei, încheiate cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, aflată în subordinea Consiliul Judeţean Constanţa.

În anul 2013, Cristina Dumitrache s-a căsătorit la Constanţa cu George Teseleanu (un alt personaj de remarcat), iar naş de cununie i-a fost Valeriu Zgonea, președintele de pe atunci al Camerei Deputaților și vicepreședinte al PSD. Teseleanu, patron de fabrici de textile, a fost consul onorific al României la Ancona, Italia, implicat si in Santierul Naval Midia SA. A fost pus de PSD administrator la Aeroportul Internaţional "Mihai Kogălniceanu", iar în mandatul de ministru al lui Felix Stroe a fost numit pe funcţii similare în Portul Constanţa şi Administraţia Canalelor Navigabile. Pe linie politcă, Dumitrache este vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD Constanţa, membru în Biroul Executiv, în Consiliul Judeţean al organizaţiei de femei, al filialei municipale de tineret, dar şi în Comitetul Executiv al organizaţiei de tineret PSD Constanţa.

Fireste ca mafia din Constanta are nevoie si de protectie locala din partea Justitiei, ca sa-si poata derula in liniste afacerile. Pe unde te uiti, in jurul lui Stroe, vezi procurori, sau fosti procurori promovati in interese proprii. la fel, politisti, sefi de politie, agenti ai SRI si din alte zone ale serviciilor secrete, fosti securisti. Pana si la Ministerul Transporturilor, pentru scurta perioada de trei luni cat a ocupat fotoliul de ministru si de unde si-a propulsat ginerele.

Dorina Danielescu, de pilda, a ieşit la pensie în septembrie 2017, la 49 de ani, din funcţia de colonel magistrat doctor, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti. Originară din Buzăul natal al lui Felix Stroe, magistratul a fost cooptat consilier personal al ministrului Transporturilor în octombrie 2017, iar ulterior numită administrator al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC). În 2013, Dorina Danielescu a fost găsită incompatibilă de ANI, în urma unei sesizări a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care reclama faptul că aceasta era, concomitent, atât magistrat civil la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, cât şi procuror militar. Până să ajungă procuror militar, Dorina Danielescu a fost şefa DIICOT Ploieşti, a activat în Ministerul Afacerilor Externe, unde s-a cunoscut si cu George Teseleanu, pe cand acesta era la Ancona, iar pentru o perioadă s-a aflat la conducerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, de unde a fost demisă de premierul Victor Ponta, în 2012.

Danielescu a fost activată în gradul de colonel la şefia Direcţiei de Investigare a Corupţiei şi Fraudelor, a Corpului de Control şi a Direcţiei Audit Intern ale Ministerului Apărării Naţionale de către fostul ministru PNL Corneliu Dobriţoiu, în anul 2012. În prima sa declaraţie de avere, ca şi consilier personal al lui Felix Stroe, Dorina Danielecu raporta un venit salarial din funcţia de procuror militar de 289.389 lei, adică peste 24.000 lei pe lună.

Un alt caz. Adina Florea, cea care a fost propusa de trei ori de Tudorel Toader la sefia DNA, a fost procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar era cea care o conducea în realitate. Florea a fost remarcata de procurorul Cristian Deliorga, care a ales sa-i schimbe destinul. Avea sa devina amanta oficiala a lui Deliorga, cel care proteja interesele mafiei locale. Cand Deliorga a plecat de la sefia Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta si a obtinut functia de vice-presedinte CSM, Adina Florea a fost lasata sa mosteneasca postul de prim procuror al Parchetului Tribunalului Constanta. Apoi a cerut postul de Procuror General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Adina Florea a fost cea care o lunga perioada de vreme i-a oferit protectie lui Felix Stroe si clanului sau. Iar veriga este tatal procuroarei. Dumitru Florea este la al şaselea mandat, consilier judeţean PSD. A intrat în politică alături de sociali-democraţi încă din anii '90. Va candida pentru a şaptea oară daca Felix Stroe va fi de acord. Adina Florea este singurul copil la părinţi şi a fost crescută de bunica maternă, la Târgu Ocna. Acolo a făcut şcoala şi liceul, apoi a dat la Drept, în Bucureşti, unde a intrat din a doua încercare.

Si ajungem la Lia Svonea, noul sef al CSM. Judecătoarea Savonea, in perioada noiembrie 2008 - februarie 2010, a judecat la Curtea de Apel Bucureşti Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Acest dosar este unul dintre cele mai vechi cazuri instrumentate de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Savonea a reusit performanta de a trena acest dosar in care e implucat si Radu Mazare, dar si Cristian Borcea pana aproape de termenul de prescriere. Relatia Savonea-Mazare s-a realizate pe filiera aceluiasi controversat Catalin Voicu, care avea legaturi dubioase de "comisioane" cu sotul acesteia. Savonea - alaturi de Viorica Costiniu - s-a remarcat si-n relatia cu Dan Voiculescu, facand presiuni asupra Cameliei Bogdan, pe care a reusit s-o elimine din dosarul mogului. Tot Savonea este cea care a protejat interesele locale ale tripelei Stroe- Dumitrache-Teseleanu, cei care au luat locul trinomului Mazare-Constantinescu-Strutinsky.