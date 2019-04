Cum si de ce a fost executat postul Realitatea TV. Un clan de magistrati "acoperiti" a tras sforile la ordinul lui Liviu Dragnea

Conform unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, irevocabila, postului de televiziune Realitatea TV nu i s-a admis planul de reorganizare pe doi ani, care era unul functional, cu plata esalonata a datoriilor, si a fost trimisa la judecatorul sindic pentru declararea falimentului. Conform legii CNA, intrarea unui post in faliment atrage dupa sine procedura de ridicare a licentei.

Realitatea TV, un post incomod pentru actuala putere, a fost amenintat in ultima vreme in repetate randuri de Liviu Dragnea personal, in declaratii de presa televizate ca "vom termina cu joaca si vom trece la fapte". Asta dupa ce s-a propagat ideea ca postul nu plateste de opt ani nicio datorie la stat, cu toate ca parti importante din venituri au fost virate in decursul timpului pentru stingerea datoriilor, conform planului de insolventa. De la amenintari, Liviu Dragnea a trecut la fapte si in cele ce urmeaza vom deslusi cateva din itele acestei manevre de culise, menita sa exluda Realitatea TV din randul posturilor de stiri in momentul cand incepe campania electorala pentru europarlamentare, dar cu tinta pentru campania la prezidentiale, unde, cu toate probabilitatile, va candida si Liviu Dragnea impotriva lui Klaus Iohannis. Dragnea are nevoie de liniste si de posturi TV aservite.

Sa incepem cu Elisabeta Rosu. Este presedintele Curtii de Apel Bucuresti, cu mare influenta in randul judecatorilor acestei instante de judecata. Rosu a fost vicepresedinte a CAB, pe vremea cand preseinte era Lia Savonea, actuala sefa a CSM. Savonea vine de la Constanta, alaturi de Alina Iorga, sefa "politiei politice" a magistratilor din CSM, celebra sectie speciala de anchetarea magistratilor. Ambele au facut parte din grupul care a protejat PSD, clanul Mazare-Constantinescu si acualul binom Stroe-Dumitrache, noii baroni locali PSD Constanta. PSD le-a promovat la Bucuresti pentru intarirea relatiilor pe partea procurorilor si pentru formarea "noului DNA" (propriu) in cadrul CSM. Elisabeta Rosu a fost cooptata in acest cerc de interese, pe filiera judecatorilor "acoperiti", din reteaua conceputa de Florian Coldea, pe scheletul sferelor de influenta ale lui Catalin Voicu, cu actuala "bataie" la Serban Nicolae.

Elisabeta Rosu este acum in carti ca sa devina presedinte la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in locul Cristinei Tarcea. Tarcea "e pe făraș", dupa ce a jonglat cu tragerile la sorti pentru completele de 5 magistrati, si dupa ce a declarat ca Romania s-a pripit cu aderarea la CEDO (culmea, declartie facuta la Realitatea TV), moment cand CP Tariceanu i-a cerut demisia in public. Tarcea i-a raspuns ca-si va da demisia la momentul oportun, cand va voi ea. Tarcea are promisiunea de la Klaus Iohannis ca va trece ca judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei, dupa ce expira mandatul lui Petre Lazaroiu (la finalul lunii aprilie). Lazaroiu a fost numit de Traian Basescu, asa ca locul lui revine spre nominalizarea unui judecator lui Iohannis, la Cotroceni. Tarcea si-a pregatit iesirea din scena si cu intalnirea de taina, pe intuneric, cu Valer Dorneanu, cand si-au inchis telefonale si au stat in bezna si au susotit 25 de minute - dupa cum chiar ea declara - si a fost atat de emotionata la plecare incat a luat din greseala paltonul actualului presedinte al CCR.

Asa ca Tarcea isi va da demisia dupa ce expira mandatul lui Lazaroiu, urmand sa-i ia locul acestuia la CCR. Ca sa poata sa intre sefa la ICCJ, Elisabeta Rosu avea nevoie de un concurs la CSM, care s-o confirme in randul judecatorilor de la Inalta Curte. Ca sa vezi coincidenta! Pe 16 ianuarie 2019 are loc acest concurs si Lia Savonea o cadoriseste pe Rosu cu aceasta "competenta". Pe cale de consecinta, Dragnea i-a promis Elisabetei Rosu postul deincredere, ca sa poata pune mana pe ICCJ, pe CSM si Sectia de ancheta a CSM. Urmand sa mai controleze procurorul general al Romaniei si sa desfiinteze DNA (asa cum e planul). Intre alte jocuri de interese, Elisabeta Rosu a trebuit sa execute si postul Realitatea TV. Ceea ce s-a intamplat prin judecatorii aserviti de la CAB. Unul dintre acestia urmeaza sa fie desemnat pe post de vicepresedinte al CAB in momentul cand Rosu pleaca la ICCJ si una din prietenele ei, acum vicepresedinte, urmeaza a fi promovata noua sefa a Curtii de Apel Bucuresti. Ca sa dea semnalul ca e de acord, Rosu a facut opinie separata si s-a opus cand au iesit magistratii in strada impotriva ordonantei 7.

Iata ce scrie pe pagina sa de facebook (cont real) Mihaela Ciocea - judecator la CAB, un text cu titlul "Acoperitii din Justitie", deci o persoana care stie ce spune, cunoscand bine institutia si persoanele de acolo: "Prin primăvara lui 2013 l-am chemat pe preotul din parohia noastră - Sarca-Vitan - sa facă o slujba de sfințire acasa. M-a întrebat, atunci, ce meserie am si unde lucrez. Cand i-am spus despre Curtea de Apel a reacționat promt: 'Aaaa, ce mai face fosta mea colega, doamna Elisabeta Rosu?' Mi-a spus ca au fost colegi la niste cursuri post-universitare la Colegiul National de Aparare (???) sau la o institutie similară. In CV-ul actualei presedinte a Curtii de Apel București nu apare ca a facut astfel de cursuri. Nu ma întrebați de ce. Dar e cert ca Elisabeta Rosu face parte din acea rețea de judecatori care isi petrec intreaga cariera in functii de conducere si au la dispoziție retele de poliție si servicii secrete pe care majoritatea judecatorilor nici nu le bănuiesc. Stiu, cealaltă întrebare e, ce cursuri facea preotul nostru la o instituție militară. Nu l-am întrebat si nici daca a terminat cursurile inainte sau dupa ce a avut o parohie pe undeva prin Suedia. Sunt niste piese de puzzle carora, sper sa le intelegem rostul, curand." Uite cum apar si serviciile secrete in ecuatie, la vremea postarii fiind pe fondul puterii maxime a lui Florian Coldea.

Iata ce spune si Cozmin Gusa, patronul postului, despre acest incident: "Domnul Dragnea și cei din statul paralel, respectiv Coldea, și-au văzut visul cu ochii. Au reușit, înaintea campaniei electorale să obțină o decizie la cererea ANAF-ului, definitvă și irevocabilă, de intrare în faliment a Realității Media. Adică ceea ce ni s-a tot promis în guvernarea Dragnea și în guvernarea Ponta, practic acum aparatul din jurul lui Dragnea, care îl include și pe Coldea, a reușit să obțină această decizie în instanță, care este neașteptată pentru noi. Noi am obținut un plan de organizare aprobat, în care trebuia să plătim datoriile debitorilor. Toate cifrele noastre erau în regulă. Venind acest șir de campanii electorale, Dragnea și ai săi nu au nevoie de Realitatea TV. Realitatea TV a rămas singura televiziune independentă, după ce și Digi a îngenuncheat. Nu era nevoie de Realitatea TV în campania electorală și, în condițiile în care statul român este atât de slab au existat o sumă de excese în ultima perioadă, pe o parte a am reușit să le dejucăm. Presiunea politică a fost prea mare. În ultimele trei săptămâni ni s-au blocat conturile de mai multe ori pentru a nu putea plăti nici utilitățile, nici salarii. S-a încercat preluarea ilegală a brand-ului Realitatea de la OSIM. Acum trei săptămâni era să pierdem sediul, deși chiria era plătită la zi. Pentru că am reușit să rezistăm, a venit această lovitură de baros."