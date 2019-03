După Oreste și Claudiu Popa, poliția lui Carmen Dan agață și un ziarist de la "Rise Project" pentru consum de marijuana

O stranie coincidenta pentru ministra cu microfoane fake in priza, Carmen Dan. În ziua care a apărut episodul doi din ancheta "Rise Project", cunoscută sub numele de "Valiza TelDrum", "poliția lui Carmen Dan" a agățat un ziarist pentru consum de marijuana.

După cazurile extrem de mediatizate ale lui Oreste Teodorescu și Claudiu Popa, doi critici ai PSD acuzați de consum sau posesie de substanțe interzise, adică de droguri, a apărut și al treilea. Potrivit unei informații obținută în exclusivitate de EvZ, un ziarist de la "Rise Project" a fost agățat de politția lui Carmen Dan pentru consum de marijuana.

În seara de 07.03.2019, în aceeași zi după ce "Rise Project" a publicat episodul doi cu celebrele documente găsite în valiza Tel Drum, Mihai Munteanu, jurnalist Rise Project a fost oprit în trafic de către un echipaj de la Poliția Rutieră. Poliția lui Carmen Dan, după cum a devenit cunoscută. A fost un control de rutină. Mihai Munteanu, fost ziarist la EvZ, a fost testat cu alcool-testul, apoi, sub suspiciunea că se află sub influența stupefiantelor, a fost dus, pentru prelevarea de probe (urină și sânge) la IML. Ciudat! Cum se poate ca după cazurile Oreste și Claudiu Popa, doi critici acerbi ai PSD de la Realitatea TV acuzați de asemenea obiceiuri, să mai apară și al treilea?

"Aveam suspiciuni rezonabile privind o posibilă implicare a liderului PSD, mai ales că o sursă îmi confirmase ideea că informațiile proveneau din zona serviciului de informații al Ministerului de Interne. Ca atare, fără a judeca, înainte de judecată, în vreun fel evenimentul în care a fost implicat ziaristul de la Rise Project, cred că Liviu Dragnea & Carmen Dan au găsit o formulă destul de eficientă de a se răzbuna pe cei care-l critică. De acum încolo liderul PSD va putea răspunde la orice interpelare publică legată de dosarele sale: 'Cine mă acuză? Niște drogați...' Ca să fiu sincer, acest gând ne-a făcut să scriem despre cazul Mihai Munteanu. Pentru că nu am vrea să înlocuim Binomul Coldea-Kovesi cu Binomul Dragnea-Carmen Dan. După cum nu am vrea să cerem aprobare de la Partid în privința oricărui articol, ca să nu ne mai trezim interpelați public de liderul partidului de guvernământ în fața a sute de oameni, în direct, la oră de vârf. Ca să răspundem la o întrebare legitimă: Da, ziaristul Mihai Munteanu, de la Rise Project, a fost găsit pozitiv la controlul 'anti-doping'. Dar asta nu schimbă ideea de la care am plecat.", scrie Dan Dumitriu, autorul articolului din Evenimentul Zilei.