Un cunoscut cercetator din Iasi, in spatele unei escrocherii imobiliare din centrul orasului!

Un proiect imobiliar scandalos a inceput in zona centrala a Iasului, pe strada Eminescu, nr. 5, la cativa pasi de cunoscutul local Bolta Rece.

Municipalitatea ieseana a autorizat la adresa mentionata construirea unui bloc de locuinte colective si spatii de cazare in regim hotelier pentru studenti, cu un regim de inaltime de S+P+1+M. Beneficiarul acestei investitii este Tudor Pinteala, dar terenul a fost achizitionat initial de mama acestuia, Mariana Pinteala, care a comandat si realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ).

Mariana Pinteala nu este nimeni altcineva decat un cunoscut cercetator de la Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" din Iasi. Vecinii au fost uimiti in momentul in care au vazut excavatoarele, mai ales ca nu si-au exprimat niciun acord. Acestia acuza ca noua constructie se afla foarte aproape de imobilele invecinate. In cazul unui incendiu, echipele de interventie ar avea mult de furca din cauza accesului. Ba mai mult, blocul va fi construit chiar langa un imobil prezent pe lista monumentelor istorice. Casa se afla pe strada Sararie, nr. 43 si apare pe lista ca monument istoric datat la mijlocul secolului al XIX-lea.

"Acolo nu a fost niciun acord din partea tuturor vecinilor. Nu s-a semnat nimic. Eram de acord cu o locuinta individuala, nicidecum cu ce se face acum. Si l-a dat in conditii suspecte. In cazul unui incendiu nu se poate intra acolo. Vor sa construiasca un dop de beton intre case", spune unul dintre vecinii nemultumiti.

Mai mult, inca de la stadiul de consultare publica, iesenii de pe strada Eminescu au trimis un memoriu la Primaria Iasi prin care isi aratau nemultumirea. Acestia acuza ca au fost comise si falsuri. "Proiectul de hotarare publicat pe pagina de internet este total diferit de cel afisat pe panourile rezistente la intemperii din strada Mihai Eminescu, nr. 5 si se poate observa ca aceste panouri au atasat un alt plan urbanistic zonal desenat si proiectat. Aliniamentele laterale si posterioare sunt de 2 metri in partea din N-V a constructiei colective si de 2 metri in partea de N a constructiei colective, in timp ce PUZ-ul afisat pe site-ul Primariei Iasi are un aliniament posterior de 1,8 metri (...) Pentru toate cele prezentate mai sus, va solicitam respectuos sa nu aprobati planul urbanistic zonal", se arata in memoriul ignorat de edili.

Contactata telefonic, Mariana Pinteala a precizat ca se simte asediata de vecini, care se ocupa doar cu reclamatii. "Regimul de inaltime a cladirii este e mai mic decat al celor din vecinatate. Procentul de ocupare al terenului este de 25 la suta. Asiguram si 8 locuri de parcare pe terenul proprietate. Sunt persoane care prin orice mijloc vor sa impiedice aceasta constructie. Avem acordul din partea celorlalti vecini. Autorizatia am primit-o anul trecut, dupa aproape 4 ani. In tot acest timp au fost reclamatii. Verificati, sunt procesomani. Am fost verificati si rasverificati. Verificati fluxul de persoane de la vecini, la numarul 43 si la 7. Unul dintre vecini este coleg de serviciu. Decat sa lasam un teren in paragina, cred ca ar fi mai bine sa existe un loc civilizat", a detaliat cercetatorul Pinteala.

Investitorul imobiliar considera ca proiectul va ajuta la descongestionarea traficului rutier, o opinie deloc ancorata in realitate. Strada Eminescu a devenit de interes pentru soferii care vor sa ajunga de pe strada Sararie pe bulevardul Independentei.

Zilnic, artera este blocata si de masinile parcate pe ambele parti ale carosabilului. De fapt, strada cu doua sensuri poate fi strabatuta doar pe un singur sens, blocajele fiind frecvente. Mai precis, strada Eminescu colecteaza traficul de pe patru strazi: Sararie, Rece, Manolache Draghici si Sfantul Atanasie.

Imobilul autorizat de Primarie va fi construit prin intermediul unui program ce beneficiaza de sustinerea fondurilor europene, partea beneficiarului fiind de aproape 1 milion de lei, adica 212.000 euro. Prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa 2, "imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", prioritatea de investitii 2.1., Pinteala a primit finantare nerambursabila de aproape 700.000 lei.

Terenul lui Pinteala este amplasat langa o cladire celebra de pe strada Eminescu, dar la numarul 7. Este vorba de un complex de locuinte ce apartinea pe vremuri celebrului cofetar Constantin Vladescu. Conacul are aproximativ 40 de camere, iar terenul are peste 3.000 de metri patrati. Constantin Vladescu era unul dintre cei mai cunoscuti cofetari ai Iasului din perioada interbelica. Acesta era furnizorul principal al Casei Regale.

Reamintim ca, in ultima perioada, mai multe proiecte imobiliare au fost stopate dupa ce vecinii au solicitat in instanta anularea autorizatiilor de construire. Astfel de cazuri au fost intalnite in Copou si pe soseaua Arcu.