Frica de "number one". La Orban și la Dragnea

A făcut senzație expresia utilizată de președintele Klaus Iohannis, atunci când Rareș Bogdan l-a întâmpinat la intrarea în pavilionul expozițional, unde urma să aibă loc summitul PPE. Acesta i s-a adresat noii stele liberale cu apelativul „number one". Mulți au înghețat. În frunte cu Ludovic Orban. Dar și Dragnea are un „number one". Gabriela Firea. Cu care transpiră să se împace. După modelul în care Orban a transpirat pentru a-l aduce pe Rareș Bogdan în PNL. Fiecare are în vedere câte un „number one". Și fiecare se teme.

Să o luăm pe rând. Rareș Bogdan nu a venit în PNL dintr-un moft al lui Ludovic Orban. Ludivic Orban a fost trimis la înaintare. De către Klaus Iohannis. Tocmai în scopul de a-l aduce la vârf pe Rareș Bogdan. Iar Ludovic a alergat după Bogdan. La fel cum Crin Antonescu, în 2014, a alergat după Klaus Iohannis. Pentru ca, în final, Klaus Iohannis să-i dea brânci. Și să-i ia locul. Mai întâi la conducerea partidului. Ș apoi la prezidențiale. E rândul lui Orban să urmeze același model.

Liviu Dragnea a intrat într-un conflict aparent ireconciliabil cu Gabriela Firea. Aceasta venise tot din câmpul presei. Adusă la PSD de echipa Ponta-Dragnea. În scurt timp, a avut o carieră fulminantă. Mai întâi de senator și de purtător de cuvânt PSD. Apoi a condus practic organizațiile partidului din două zone cheie. București și Ilfov. Și, în fine, a ajuns primar general al Capitalei, câștigând la scor în fața tuturor contracandidaților. În echipă cu ea, fapt fără precedent în istorie, PSD și-a adjudecat toate sectoarele și majoritățile din toate consiliile. Gabriela Firea era pe cai prea mari. Iar Dragnea a crezut că e timpul să-i taie aripile. A împins-o în dizidență. Iar Firea și-a asumat dizidența. I-a cerut demisia liderului PSD. Și a pierdut. O pierdere de etapă. Și atâta tot. Pentru că acum roata se întoarce.

Rareș Bogdan nu este doar ce pare că este. Adică o vedetă TV intrată în politică pentru a le aduce liberalilor câteva procente în plus. Dacă va ști să le aducă. El nu vine la PNL doar pentru a deschide lista europarlametarelor. Rareș Bogdan este un apropiat al lui Klaus Iohannis. Omul său de încredere. Mult mai de încredere decât oricare alt lider liberal. Și urmează prezidențialele. Președintele are gânduri mari cu Rareș Bogdan. Nu se știe cum și ce a negociat cu Ludivic Orban. Ce-i va oferi acestuia într-un final. La schimb. Dar deja e clar că Bușoi, care a condus mult timp organizația de București, este pe dric. A devenit indezirabil. Rareș Bogdan va prelua mai întâi președinția organizației de București. Iar după europarlamentare, dacă rezultatele vor fi slabe, PNL își va pierde, așa cum s-a mai

întâmplat și în alte situații similare, președintele. Va fi momentul când, cel puțin așa sună planurile lui Iohannis, Rareș Bogdan va țâșni. Va primi plocon președinția PNL.

Așa sună planurile. E bine? E rău? E fezabil acest plan? În final, liberalii se vor alege cu un câștig? Sau vor mai face un pas înapoi spre disoluție? Sunt multe necunoscute în joc. Prima este prestația lui Rareș Bogdan ca politician. Dincolo de faptul că a condus cu mulți ani în urmă tineretul liberal din Cluj, el nu are practic niciun fel de experiență în politică. Poate reuși, dar poate și eșua. O altă necunoscută este cum anume se va concretiza valoarea adăugată pe care o aduce Rareș Bogdan. Acele procente despre care vorbește Orban, vorbesc sociologii, vorbește și el însuși. Câte vor fi? Câți votanți USR, #Rezist și dintre ceilalți cetățeni anti-PSD va aduce Rareș Bogdan în beneficiul Partidului Național Liberal? Iar acele procente, la ce vor fi adăugate? Dacă vor fi adăugate la douăzeci și ceva la sută, e bine. Dar în aceste condiții Ludovic Orban nu mai pleacă. Dimpotrivă, e pe cai mari. Ceea ce înseamnă că Rareș Bogdan, pentru moment, nu mai ajunge și președintele PNL. Iar Klaus Iohannis nu va avea partenerul dorit. Dar dacă aceste procente aduse de Rareș Bogdan se adaugă la 12 sau 14 la sută? Atunci e cu totul altceva. Atunci Rareș Bogdan va fi pe cai mari. Dar caii nu vor fi înaripați. Pentru că PNL, în aceste condiții, ar putea fi surclasat de un alt partid. Iar Iohannis va fi lipsit de o puternică locomotivă electorală. Și mai sunt și alte necunoscute, asupra cărora mă voi pronunța într-un demers ulterior.

O reconciliere a lui Dragnea cu Gabriela Firea nu poate decâ să le aducă beneficii ambilor oameni politici. Și în primul rând bucureștenilor. Reîncărcată cu energia PSD, Firea va reuși să-și ducă până la capăt proiectele. Sau măcar o parte dintre acestea. Va avea asigurat un al doilea mandat. PSD va avea toate șansele să mai conducă Bucureștiul patru ani. Și să obțină un scor bun în toate alegerile. Pentru că Bucureștiul dă tonul. Și, până la urmă, plătește muzica. Dragnea, la rândul lui, își poate consolida poziția în partid. Va fi contestat de mai puțini și cu un aplomb scăzut. Iar dacă vrea să candideze la prezidențiale, o reconciliere cu Firea îl poate ajuta.

Dar se poate și altfel. De voie, de nevoie, Dragnea vrea să facă pace cu Firea. Și probabil, măcar de dragul bucureștenilor, Firea va accepta. Dar lecția usturătoare pe care a primit-o nu va fi iertată. Și nu este deloc exclus ca, dacă Dragnea se dovedește slab, mai devreme sau mai târziu, Firea să-i ia locul. Sau, cine știe, se poate ajunge la o înțelegere. În sensul ca Dragnea susținut de Firea să meargă la prezidențiale, iar Firea susținută de Dragnea să ajungă la președinția PSD. Sau invers. Firea la președinție, iar Dragnea să primească garanții că va păstra conducerea PSD. Și în acest scenariu există un mare număr de necunoscute.

Necunoscute într-o parte, necuoscute în partea celalată. Ș două mari variabile. Una ținând ne politica internă, alta - de politica externă. În politica internă nu se știe la ce performanțe ar putea să ajungă USR plus PLUS și respectiv Dacian Cioloș. Și nici ce se va întâmpla în plan politic cu Laura Codruța Kovesi, dacă aceasta va rata funcția europeană. Iar în plan extern nu știm ce va rezulta din negocierea pe această temă a liderilor europeni și, în primul rând, a aranjamentelor care pot surveni între Angela Merkel și Emmanuel Macron.

Până când va exista un răspuns cât de cât concludent pentru toate aceste întrebări cheie, un singur fenomen rămâne cert. Rareș Bogdan se profilează printr-un start fulminant ca o personalitate de forță a PNL, spre groaza lui Ludovic Orban, iar Gabriela Firea poate reveni în forță la solicitarea și cu sprijinul lui Dragnea, dar și spre groaza acestuia.

Sorin Rosca Stanescu