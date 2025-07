AMINTIRI despre...VIITOR!

Ca sa stim cum stam si sa nu ne minunam cand vedem ce urmeaza....

-Rata de analfabetism funcțional în România se situează între 40% și 45% pentru elevii de 15 ani, conform testelor PISA și mai multor rapoarte realizate în ultimii ani;

-La nivelul elevilor cu vârste între 6-14 ani, aproximativ 42% dintre elevi sunt considerați analfabeți funcțional, adică pot citi un text, dar nu îl înțeleg și nu pot opera cu informațiile oferite;

-Doar 11% dintre elevii români în clasele I-VIII au un nivel funcțional de literație, capabili să localizeze, să înțeleagă și să sintetizeze informații din texte scrise( Wow!!!!!);

Analfabetismul funcțional nu înseamnă ca respectiva persoana nu stie sa scrie si sa citeasca, inseamna ca este incapabila sa înțeleaga sa interpreteze sau sa foloseasca informațiile dintr-un text simplu!

Dar la nivel de tara, populatie adulta, cum stam oare?

- 20,1% dintre adulți (persoane de 15 ani și peste) sunt analfabeți funcțional la literație (înțelegerea și folosirea unui text scris), conform unui studiu realizat în 2023 pentru Ministerul Educației pe un eșantion reprezentativ;

-27,5% dintre adulți sunt analfabeți funcțional la numerație (capacitatea de a opera cu cifre în situații cotidiene), conform aceluiași studiu;

- Dacă includem și populația adultă la risc (sub nivelul minim funcțional), procentul urcă la 37,1% pentru literație și 38,4% pentru numerație;

- Pentru limba română, nivelul actual de analfabetism funcțional la adulți (exclusiv zona de risc) este de aproape 1 din 5 dar dacă adăugăm riscul, 4 din 10 adulți au dificultăți majore cu cititul și/sau socotitul.

P.S.1. Avand in vedere elevii, viitorul nu este greu de intuit! Nu peste mult timp cei care au acum 15 ani vor ajunge la butoane, este inevitabil;

P.S.2. Cu o asemenea situatie e destul de greu sa iti imaginezi reindustrializare, inovatie de top, competitie la nivel mondial. Cei care nu sunt in plutonul asta vor cauta solutii pe cont propriu si vor pleca incotro vad cu ochii cu prima ocazie;

P.S.3. Avand in vedere situatia generala, nu doar la elevi, este explicabil in mare masura si prezentul, inclusiv criza de lideri. Liderii sunt produsul societatii si in general avem ceea ce societatea este capabila sa livreze!

P.S.4. Proverb! Adevarul supara!

P.S.5. IOHANNIS, "Romania educata!"

Răzvan Dumitrescu