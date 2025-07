Adevărurile de la BEACH PLEASE. Încă o fată internată la ATI, victime multiple neraportate public, patronul nu e Selly, ci GLOBAL RECORDS, compania influencerilor!

După două zile de isterizare mediatică, mediatizare despre ororile constatate la festivalul Beach Please, s-a așternut tăcerea. Doar organizatorii au anunțat în mod pompos că deja au vândut peste 50.000 de bilete în avans pentru evenimentul de anul viitor. Deoarece am insistat prin comentariile mele asupra faptelor petrecute la Beach Please, am început să primesc informații în plus despre ceea ce s-a întâmplat de fapt la Costinești și vă fac, astăzi, o sinteză, chiar dacă vă șochez, ca să pricepeți dimensiunea necazului iscat de acest gen de festivaluri, așa-zis „muzicale"; de fapt, sunt manifestări dedicate drogangelii, violenței de toate felurile, în orice caz și în fiecare caz vulgarității.

În primul rând, consemnez, ca să se știe, că patronul festivalului Beach Please nu este nicidecum celebrul Selly. El are doar o cotă de 10%, pe care a primit-o doar pentru a-și asuma scatoalcele publice; adică Selly este un fel de încasator de serviciu. Boss-ul mare de la Beach Please este Ștefan Lucian, cu 90%, patronul Global Records, compania ce are contracte cu majoritatea artiștilor români, inclusiv cu cei aduși la alt festival, la UNTOLD, dar același Ștefan Lucian deține și Global Influencers, acolo de unde, prieteni, au fost plătite toate vedetele ce ne îndemnau să ne vaccinăm în pandemie. Apoi, aceleași vedete plătite de la Global Influencers au devenit slăvarii Ucrainei, toți cei pe care i-ați văzut și poate i-ați înjurat, în frunte cu Andreea Esca. Să n-aveți nicio îndoială că și printre susținătorii lui Nicușor Dan au fost mulți, tot de la acest Global Influencers. Ei bine, așa se explică și liniștea așternută brusc peste ororile constatate la Beach Please, adică prin această forță de influență atât a lui Ștefan Lucian, cât și a structurii pe care o coordonează, care e o structură de influență.

Legat de evenimente, cunoașteți deja cazul băiatului de 15 ani aruncat de pe scenă. Acesta se află în continuare la ATI, la terapie intensivă, și se pare că are ficatul perforat. Ce nu știți este că tot la ATI se află de câteva zile o altă adolescentă, ce a fost arsă grav în timpul unui incendiu petrecut la Beach Please în noaptea de sâmbăta trecută. Deci tot la Beach Please, dar despre asta autoritățile n-au raportat nimic. Mai trebuie să aflați că, acum o lună, a murit, după 11 luni de agonie, tânărul ce a fost bătut anul trecut tot la Beach Please. Deși operatorii salvărilor (mașinile de salvare) tac complice, vă spun eu că la Costinești au fost și vreo 35-40 de cazuri de luxații, comoții, mâini, coaste și picioare rupte. Am fost nelămurit în ideea cum adică să mergi la festival de muzică și să sfârșești schilodit. Ei bine, la Beach Please se poate, dar am aflat și cauzele; sunt două de bază, una mai îngrozitoare ca cealaltă:

Adolescenții de la festival nu doar că se droghează în masă cu orice fel de substanțe periculoase, dar, amestecându-le cu alcoolul, pur și simplu, mulți dintre ei cad din picioare și leșină, până să fie preluați de tărgile salvărilor. Acești adolescenți sunt pur și simplu călcați în picioare de către ceilalți în vacarmul general și așa ajung, în final, la Urgențe, nu doar intoxicați cu droguri și alcool, ci și cu membrele și coastele rupte, mulți desfigurați pentru faptul că au fost călcați în picioare.

A doua cauză, generatoare și de comoții: în jurul scenelor de la Beach Please (și se vede asta pe filmări sau poze, pe care le-am văzut și eu) se organizează celebrele mosh pit-uri. Ce sunt aceste mosh pit-uri? Mai mulți tineri se prind de mâini în cerc, pe care cerc îl lărgesc împingându-se puternic în spate. Apoi câte doi care formează acest cerc se provoacă din priviri sau din mâini, aleargă unul spre celălalt în interiorul cercului și se izbesc cap în cap în mijlocul acestor cercuri, da, exact cum vedeți încăierările de animale sălbatice în filmele documentare. E limpede, astfel, că mulți nu se mai ridică de jos, leșină, sunt comoționați, sfârșesc, unii dintre ei, la fel, călcați în picioare, în uralele bezmetice ale celorlalți. Sunt scene reale pe care vi le relatez prieteni; ele sunt filmate și sunt documentate. Legat de aceste mosh pituri, am văzut o poză de vineri seara, de la Beach Please, din jurul scenei, de acolo; era o poză luată din dronă și am numărat nu mai puțin de 16 astfel de cercuri ale morții, în care cercuri se practica acest sport al datului cap în cap al unor tineri beți, drogați sau cum or mai fi.

Pot continua să vă descriu și alte orori de la Beach Please, cum ar fi sexul în public sau sexul în public și în grup, acolo, la festival, sau să completez cu ceea ce găsesc menajerele pensiunilor sau hotelurilor în urma acestor tineri, de la fiole, seringi, plicuri cu prafuri etc. Închipuiți-vă voi restul. Ei bine, dacă eu am aflat toate aceste lucruri, vă dați seama că cei de la Poliție, Salvare, SMURD, Antidrog etc. știu mult mai multe decât mine, dar tac în mod complice. Apropo de asta, îl priveam ieri pe eternul Raed Arafat, de la SMURD, ce morgă de sfinx afișa el la sărbătoarea oficială a Ministerului Administrației și Internelor. Nu mai adaug nimic, dar pricepeți unde merg gândurile mele. În fine, pe cei din aceste instituții, Poliție, Salvare, SMURD, Antidrog, care s-ar hotărî, totuși, să vorbească despre toate acestea, îi anunț, pe această cale, că le stau la dispoziție. Doresc să mă ocup de această oroare de festival și de ce este acolo. Dacă se codesc, îi asigur și de confidențialitatea mea, dacă cumva vor să fie discreți, temându-se de represalii. Tot la fel, însă, tac și părinții zecilor, poate sutelor de victime, prieteni, ceea ce bineînțeles că apare și mai grav decât tăcerea autorităților. Am stabilit de ce anume se întâmplă acest lucru în analiza mea dedicată Beach Please de acum trei zile, pe care o puteți reciti pe Solid News.

Probabil că mulți dintre voi v-ați îngrozit. Aveți copii sau nepoți sau prieteni. Poate că acești copii sau nepoți ai voștri aveți norocul să nu fie festivalieri, dar pricepeți bine că și ei conviețuiesc la școli sau în comunități alături de acești bizoni pe care i-am descris mai sus.

Cozmin Gușă