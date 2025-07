De cand merge "schema cu violul"? Dintotdeauna!

M-a sunat astăzi un vechi frend, cunoscut in mediile informate sub numele de Colonelul, porecla care insa nu vine de la vreun grad ci de la o parte anatomica, câteva decenii a starnit invidia tuturor prietenilor deoarece era asaltat de gagici, el nefiind vreun fotomodel ca arătare, chelios, fara mușchi si pătrățele, se pare că un singur mușchi conta in cazul sau.

"Colonelu" îmi zice pontos din prima - ai vazut ce a patit fraieru ala de avocat al lu Georgescu? N-am urmărit știrile nu știam despre ce vorbește dar mi-a explicat el cu lux de amanunte. Zice - mai tii minte schema din copilărie cu țiganii de pe Buzești si cu milițienii si securistii de la Inter? Asta stiam foarte bine, am copilarit la Gara de Nord, aveam scoala chiar in spate la celebrul Hotel Nord unde veneau turistii din tarile socialiste care aveau valuta si erau sparti la buzunare de specialistii nostri in "Maradona", erau pe val atunci pe zona cei din Clanul Capatana, vecinii mei de strada, cu sau fara voie am învățat o grămadă de chestii de la ei, că eram aceeasi generație si nici eu nu arătam foarte alb la culoare, via taica-miu.

În jurul Gării de Nord şi a atelierelor CFR in perioada 1880 - 1948, zonă cu mega dinamica de dezvoltare s-a format un fel de comunitate stranie, de la muncitori la interlopi, pești, prostituate, șuți, cuțitari, comunismul nu a reușit să schimbe de niciun fel culoarea zonei. Probabil peste tot in lume in jurul Garilor mari a functionat aceeasi schema. Cand am coborat in gara din Frankfurt in anii 90 la prima ora am gasit fix copia Garii de Nord unde am copilarit, doar ca nemtii erau mult mult mai cretini. Spre exemplu erau stabilimente cu niste gauri in pereti, contra cateva marci cineva ti-o sugea, de partea ailalta a peretelui de mucava si nemtii pareau foarte ok cu asta. Desigur gaseai orice pe acolo de la droguri la arme iar politia lor, altfel foarte dura, acolo nici nu exista.

La noi, la Gara de Nord nu exista asa ceva, erau insa pe Buzesti niste stabilimente oribile, pentru bețivii de ultima speta care oricum nu mai stiau pe ce lume sunt. Erau cinematografele Dacia - exista o friza sus pe cornisa cu pornache - si Feroviar, aveau gradina, se urla si se batea din picioare la fazele in care Sandokan tigru Malaeziei, negricios ca mai toată audiența, tăia in doua cu ditai hangeru vreun asupritor, white, desigur, sau când Piedone termina din câteva palme o strada întreaga de ciorditori. Străzile Berzei, Virgiliu, Buzeşti, Griviţa, Polizu, Popa Tatu, erau cu case vechi, de negustori, ocupate abuziv de țigani si de o pegra tolerata de securiști si milițieni.

In anii 50 pe zona asta, plina de cârciumi si terase si bordeluri cântau Maria Tanase, Jean Moscopol, Zavaidoc, Ioana Radu, Maria Lătăreţu, se învârteau bani ca la balamuc, pe sub nasu comuniștilor. Cândva, cu multa vreme înainte si Eminescu a locuit cu chirie pe Buzești, împreuna cu Veronica Micle, într-o căsuță pe care o tin minte foarte bine demolata Sorin Oprescu în 2011, odată cu cinema şi hotel Marna, şi cu casa lui Matache Măcelaru. Tot aici la Baia Grivița a fost arestat si apoi aruncat la bulau si balamuc si apoi terminat Eminescu, tinea foarte bine la bautura dar deranja ca jurnalist.

Peste ani Baia Grivita a devenit locul de intalnire al homosexualilor pe de o parte dar si al sefilor de Clanuri care puneau aici la cale lovituri, nu aveai cum sa microfonezi Baia si cum toata lumea era la prosop si in mediu umed era asigurata fereala de microfoanele militienilor. Am si azi amintiri foarte vii ale cartierului, probabil a lasat o amprenta asupra "evolutiei" mele, am mai cunoscut baieti de Pantelimon, de Dristor, de Valea Cascadelor - nu se compara aventurile lor, unele extreme, cu ce am vazut si trait eu in serparia de la Gara de Nord. Aici am vazut homosexuali cu strasuri si fustite si toculete, ceva ce nici nu se visa in alte zone ale Bucurestiului, nici macar nu stiam ce sunt ei, imi amintesc bine cum un tip pe nume Cristina, cu paiete si fard sclipicios, a atentionat alt bulangiu care se lauda ca si-a tras-o in veceul de la subsolul Garii cu un plutonier de militie ca sa tina ciocu mai mic ca are urechile lungi piticu, adica io, aveam vreo zece ani cred, abia invatasem sa fur de vizavi de la libraria Ion Creanga, si fiindca valutistii imi plasau mie, elev la costum de tergal, cu cravata de pioner cu ineluș de plastic, ceva super top, pachetele cu bistarii ciorditi de la polonezi cand apareau militienii la razie, aveam oleacă de prestigiu.

Nici acum nu am uitat ce mi-a zis un bubos de tiganoi, avusese cred vărsat de vânt in copilărie, era negru ca tuciul, boșorog, - l-am întrebat cu inocenta vârstei, uimit de cat de ușor ii facea pe polonezi, mereu mereu, cu ziare Informatia tăiate marunt, in loc de lei la schimb pe dolari, cum de merge veșnic chestia asta, văzusem schema lor de n ori - mi-a zis, tine minte asta, suma fraierilor e mereu in crestere, suma smecherilor e constanta, avea carte ala clar - pentru mine a fost ca Confucius gagiul, mi-a luminat existenta, si a mai si adaugat, daca boii astia vin la mine sa le schimb valuta si vad cu ochii lor cat de urat sunt, si lacomia ii impinge sa nu vada asta, e numai vina lor ca le trag țeapa.

Desi eram cumva acceptat in lumea aceea de atunci, eram mai mititel, luam bataie dar mai si dadeam, mergeam de mic la judo la SS2, la box, ca asa era modelu in cartier, fratii Capatana erau multi, ieseau-intrau la bulau, nu mai stiai care te bate, aveau scheme perfide, gen cu scuipatu' in ochi, inchideai ochii reflex si pe loc venea "lovitura de dreapta" vedeai stele verzi, am avut sansa la un moment dat sa aplic perversa de ficat, invatasem la Steaua schema, toata lumea isi acoperea moaca, sa dai la moaca era naspa, io mai mic si bulangiu am dat pe sub scutul mainilor si ala, mai mare ca mine a lesinat brusc, belea maxima, m-au dus la stabor, la casele lor din spatele blocurilor, eram cacat pe mine, un gras cat un elefant, bulibasa, era in capu curtii, s-a uitat la mine urat, a ascultat ce zicea ala si brusc fara sa se miste din scaun l-a pocnit cu o palma care a sunat ca o impuscatura pe ala pe care il doborasem la noroc, ca cum adica flegma asta de paduche, adica io, te-a pus jos?!

Ma gandeam ca urmeaza sa ma taie, ca asa se intampla atunci cand nu mai era loc de inconjur, ma gandeam la mama ca o sa planga, chestii d-astea. De la momentul ala, cu judecata tiganeasca, nimeni niciodata, pana am plecat din cartier cand am fugit de acasa, pe la vreo 16 ani nu m-a mai atins vreodata. Mai mult, ca urmare a "judecății" o superba de tiganca alba cu ochi ca peruzeaua mi-a clipit din gene si pe loc am fost mancat, m-am indragostit lulea. Abia de aici incolo a inceput beleaua. Si ajung imediat la afacerea cu "violul" adica ce imi zicea "Colonelu". Cred ca aveam vreo 14 ani aia avea maxim 12 - gen Romeo si Julieta, atat avea Julieta, vreo 12. Tipa era in biznizu cu "violu" adica cand aparea un fraier pe interval pe Buzesti si cerea ceva special era bagata asta la inaintare, ca era alba cu ochi albastri fantastici, mureai efectiv cand dadea din gene catre tine, cand era fraieru' mai fericit dupa numar aparea o balabusta urland ca ai violat minora, ala platea de se caca pe el, cam zece mii de lei, trei salarii babane la vremea aia, si asta era schema. Schema cu "violu".

Am citit recent despre un avocat care a platit 20 000 de euro ca sa scape dintr-o lucrare similara, a fost agatat la hotel de una, a dus-o la camera si ce sa vezi dupa aia a platit la greu ca sa scape de bulau. Schema e foarte veche, inclusiv un tampit de nepotel de-al meu, acum condamnat si evadat si cautat general de militie si-a luat-o dupa sase ani de dosar in REM, adica "cineva" dupa sase ani i-a indicat fatucii pe cine sa indice, ca "faptas". In spatiul public desigur fraieru a fost asociat cu... Georgescu, exact pe modelu de acum cu avocatu lui Georgescu. Pe ideea - iata, cei care l-au sustinut pe Georgescu sunt niste violatori nenorociti pedofili. Asta mi-a povestit " Colonelu", care stia, evident si de cazu cu nepotelu. Atunci, in 1980 sau asa ceva cand am cazut closca la tiganca cu ochi albastri, vecina mea superba, desi super curva, futea cinci pemseara, ne tineam de manuțe fix ca Romeo si Julieta, eram si frumusel la vremea aia, ne-am riscat amandoi maxim, eu ca nu stiam ce inseamna sa te apropii de un asset care aducea Clanului sume uriase, ea ca inconstienta si-a permis sa se indragosteasca de un albinos, sa se pupe cu un papagal care nu aduce banu greu, pe sentiment.

Eram foarte lulea, mi-am luat briceag, eram gata sa omor pentru ea. Desigur o beleam, chiar daca aveam un fel de liber la viata in cartier intre tigani, daca se bungheau ca le stric o afacere majora ma gasea mama la depou la Basarab intre sine cu gatu taiat. Tipa, mult mai matura decat mine, desi era mai mica ca varsta, m-a salvat, mi-a dat cu flit, am suferit, normal, ca un caine, probabil prima mea "deziluzie" in amor, am mai trecut de n ori in anii tineretii prin strofocari cu gagici, inclusiv cu o farseroata, astia is fix ca tiganii, care era deja promisa din copilarie unui barosanel de machedon si era terminata de spaima sa nu ne prinda ta-su sau fratii, ne cocardeam in lifturi ca iepurii, era durere. Acum e o doamna de super lux familia ei detine hoteluri etc.

Avocatu lu Georgescu a fost clar impins intr-o capcana cu miza politica instrumentata de militieni pe acelasi model pe carebsi-a luat-o pe cocoasa si nepotu' care nu a avut 20.000 de coco ca sa "rezolve". Si care a fost ilustrat in media ca "violator" fara ca nimeni sa nu se intrebe cum un "viol" se judeca dupa sase ani in REM. Si ca si avocatu lui Georgescu a fost juxtapus tot de Georgescu, suveranisti etc. Acum e fugar, pe langa 8 ani incasati se vor mai adauga trei pentru "evadare". Sa zicem in jur de zece ani de bulau il asteapta ca e fii-su lu ta-su, ca a avut "atitudini" in spatiul public, ca a dat din clanța si ca nu a avut 20.000 de euro ca sa "rezolve". De ce ta-su, adica frate-miu, nu a iesit public sa isi apere copilu pentru mine e un mister. Felix o fi "controversat" o fi fost cu gura mare, o fi avut "atitudini" si comportamente "antisociale" dar "violator" nu cred deloc ca avea cum sa fie, l-am vazut cu gagici super misto, care trageau ele de el nu viceversa. In mediul sau artistic avea un fel de renume, mediul e usor de inteles ca continea tot felul de extravaganțe am fost si eu la paranghelii de "mediu" am fugit mancand pamantu cand am vazut ce consuma "tinerii artisti". Sau tinerii in general.

De la tiganca aia alba cu ochi azurii, o copila, dar bagata la produs la greu tocmai pentru ca arata fantastic am invatat mai multe despre lumea asta nenorocita, la o varsta frageda, decat am invatat in toate facultatile prin care am trecut. Cu siguranta cand mi-a dat flit vazand ca se ingroasa treaba si ne tinem de manuțe, si furam pentru ea prajituri cu frisca, mi-a salvat viata. Tiganii daca se prindeau ca tipa e pe modulu love ma ardeau. Si probabil o taiau pe fața cu lama, era un fel de pedeapsa asta, mutilarea, tineau lama Gillete rupta in doua intre degete si ti-o trageau peste obraz din mers, nu se prindea nimeni, in troleu sau pe strada. N-am nicio indoiala ca militienii care au instrumentat chestia de care zicea "Colonelu", cu avocatu lu Georgescu, vor continua pe tema asta. Ala va plati cat se cere, e avocat smecher totusi, Georgescu a fost obligat sa iasa public, l-au legat de o nasoleala urata, nu ajungea ca dosarele care i-au fost instrumentate inseamna vreo cinspe ani de bulau, este evident ca tinta e politica si in conexiune cu posibilul procent de 40 la suta pe care l-ar lua AUR in caz de anticipate.

Cam asa s-au gandit curvele de militieni "sa aplatizeze curba" cu astfel de cacaturi. In fine, am mai vazut d-astea, cand Vadim a fost pus sa lanseze povestea cu Umil Constantinescu curvar - Umil a sarit cu sapte la suta pe bune. Cea mai amuzanta chestie a fost ca am avut un coleg, super golan si bataus, fost marinar, secretar de redactiez care la o bauta mi-a povestit cat s-a chinuit sa inventeze "Jurnalu lu Rona Hartner" comanda de la Vadim pe doar 900 de coco, nici macar o mie... Cred ca suta care lipsea a baut-o "Tribunu". Noroc ca Umil Constantinescu, o zdreanță kaghebista, a renuntat la candidatura si a ingropat definitiv PNTCD, ca sa vezi ce ciudati sunt rusii astia. Nu au crezut in scenariul ingroparii lui Constantinescu cu curvasaria. De ce? Stiau ei ceva despre romani, ca romanii aplauda curvarii. Daca avocatu lui Georgescu va gasi mijloace sa se apere chestia asta va veni ca un bumerang. Cat despre nepotel, urmarit general, nu vad nicio sansa pentru el, nu are nici bani, nici un tata valabil ca sa scape si ma indoiesc ca va sti sa fuga zece ani de acum incolo. This is laif, e greu, nu pentru toti la fel...

George Roncea