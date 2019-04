Invataturile Gabrielei catre nepoatele lui Pandele!

Gabriela Firea a transmis public un mesaj de tip masaj-erotic de ziua sotului. Primarul Capitalei promite că va da și o petrecere în cinstea energicului Florentin Pandele. Nu stim daca evenimentul va fi organizat prin ARCUB si cine va mai cânta, daca masa si dansul se baga pe SEAP.

Firea a ținut să îi transmită un mesaj de "La mulți ani!" soțului ei - cel putin la o prima vedere - prin intermediul internetului, ca sa-l vada tot poporul pandelian: "La multi ani sanatosi si fericiti, sotului meu Florentin! Sa te bucuri de fiecare zi binecuvantata de Dumnezeu! Sa fii energic, asa cum te stim, sa tii pasul si cu baietii mari dar si cu prichindeii! Promitem o petrecere meritata dupa ce iese mama din convalescenta. Trece cu bine si aceasta incercare a mea, si a intregii familii??????"

Cu toate ca "la baza" a fost jurnalista-traseistă, mesajul Firei e agramat si bulversant. Amesteca timpii cu persoanele si spatiile (neimobiliare, de data asta), mai ceva ca la alba-neagra: "ba e aici, ba nu-i aici!". Mai intai ca scrie generic: "la multi ani sotului meu Florentin", la persoana a treia, acel Florentin fiind undeva aiurea intr-o zona nedefinita spatio-temporal, luat in locatie de gestiune - stim de el doar ca e viu, pentru ca-i doreste multi ani -, dupa care "actiunea" trece la persoana intai, catre un alt pesonaj, de data asta prezent, receptor de mesaj live: "sa te bucuri in fiecare zi...". Stiindu-l habotnic pe musiu (doar a umplut si biroul de la primarie cu artefacte religioase) il insinueaza si pe Dumnezeu in schema unui spectacol cosmic: "zi binecuvantata de la Dumnezeu...", ca si cum in restul zilelor, alea nebinecuvantate, Pandele poa'sa plângă de să behăie! Universul intreg participa, eminesco-luciferian, la dragostea materialisto-binecuvântativă a etero-hetero cuplului familisto-traditional.

Mai aflam de la autoarea textului demiurgic ca Pandele e un energic, care tine - sau nu tine, nu stim inca, poate fi si o incurajare - pasul cu baietii mari (doi ai lui din prima casatorie plus unul al ei de la primul sot), dar si cu prichindeii (doi ai lor) si neaparat merita pentru treaba asta o petrecere de pomina, baieteasca, cand iese "mama" din boala. Mama cui? A ei? Mama prichindeilor? Sau Firea-născătoarea foloseste "persoana regala", se refera la ea, ca mamă, la persoana a treia... Mama mă-sii de treaba! Talmes-balmes... Ales-bules! Ultima propozitie e fabuloasa, a simtit nevoia sa puna sase semne de intrebare: "trece cu bine si aceasta incercare a mea??????..." Cu alte cuvinte, carevasazica, il intreaba pe Pandele dacă o sa-i treaca! Ca si cum Pandele ar fi doctor (bine, plagiat are!), sau ca si cum fara aprobarea lui Pandele nu iese din convalescenta, nu iese boala din ea neam, daca nu da o rezolutie pe cerere, pa! O fi cu numar de la registratura? Pandele fiind energic, o fi si energetic, paranormal (ca parandărăt e!), ii face pase magnetice asa cum face pase cu banii de la bugetul local, care de prea mult magnetism i se lipesc prin buzunare si conturi. Oricum, epistola Firei e dărăpanata rau! Te face sa te intrebi a mirare: cum naiba o fi fost madamme de Pandele du Voluntari-Firea directoare la revista lui Voiculescu?!

Si ca sa fie treaba cu moț, de rahat s-a savârșitu', l-a pus pe Pandelion sa imbrace - vezi foto de mai jos -un tricou de instalator peste cămasa de firmă cu un text mult mai tare decat inexistenta intrebare a lui Iohannis la referendum: "Tată de 5 băieți! Aștept nepoatele!" Bine, până la nepoate, i-ar trebui nurorile, de unde deducem ca-n acest caz Firea e chiar "Soacra cu 5 nurori", peste personajul lui Ion Creangă, baba aia posesivă. Măscăriciul Pandele ar urma sa aibă un clan piramidal format numai din femei, nurori si nepoate, administrate de mama-soacra, pe persoana fizica. Propunem primaresei sa infiinteze pe lângă casa omului Pandele si societati familiale, asemanatoare cu societatile municipale, ca sa se scurga banul prin suveica: de pilda, nepoata de la Transporturi sa ia banul de la nepoata cu Energia si sa-l dea la nepoata cu Curatenia si sa-l compenseze de la nepoata cu Administrarea parcului familial. Deficitul bugetar sa fie trecut la nepoata de la ARCUB in vederea cedarii drepturilor de folosinta catre stra-nepoata de la Administrarea strazilor si potecilor! Vorba lu' EBA: "la cat mai multe succesuri!"

Bogdan Comaroni