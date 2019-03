Gabriel Oprea: Ilie Nastase este numarul 1 pe lista UNPR pentru europarlamentare

Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat ca a decis ca lista partidului pentru Parlamentul European sa fie deschisa de Ilie Nastase.

„Ilie Nastase este numarul 1 pe lista UNPR. Saptamana trecuta am declarat ca voi deschide lista pentru alegerile europarlamentare. Am reflectat mai mult asupra acestui lucru, in ultimele zile.

Asta si pentru ca, dupa anuntul ca voi deschide lista, am primit foarte multe mesaje de la sustinatori, in special militari si politisti, care imi spuneau sa raman in tara, sa candidez pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca aici este nevoie de mine. Eu am precizat saptamana trecuta ca nu intentionez, oricum, sa merg la Bruxelles, ci vreau doar sa ajut partidul sa obtina un scor cat mai bun. Nu vreau ca sustinatorii nostri sa interpreteze gresit prezenta mea pe lista si le spun tuturor ca raman in tara sa indeplinesc obiectivele partidului.

In plus, vreau sa va spun ca m-a durut faptul ca unii l-au atacat pe colegul si prietenul nostru Ilie Nastase. Pentru o greseala pentru care a platit.

Ilie Nastase este un simbol national, este un om extrem de valoros care a adus prestigiu Romaniei si a facut fericiti milioane de romani, este cunoscut si apreciat la nivel mondial. Face parte din trio-ul de aur: Nadia Comaneci - Ilie Nastase - Gheorghe Hagi. Este singura personalitate care apare in clipul de promovare a Romaniei, primul numar 1 mondial. La fel, Anghel Iordanescu, antrenorul secolului, un sportiv important, un antrenor important, care a adus multa bucurie romanilor, un nume si o figura foarte cunoscute si apreciate la nivel national si mondial. Un roman iubit de toti romanii.

Am decis ca Ilie Nastase va deschide lista UNPR pentru Parlamentul European, urmat de Anghel Iordanescu. Doua mari simboluri nationale si doi romani adevarati, doi ambasadori ai Romaniei in lume. Cred ca sunt cei mai potriviti pentru a deschide lista unui partid pentru care patriotismul este o valoare reala.

Vineri vom prezenta oficial intreaga lista de candidati ai UNPR pentru Parlamentul European", a declarat Gabriel Oprea.