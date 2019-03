Apele Romane contesta raportul Curtii de Conturi pe tema barajelor nesigure: E facut de incompetenti si induce un sentiment de panica

Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) vine cu precizari dupa ce "Raportul Public pe anul 2017" al Curtii de Conturi a dezvaluit ca peste 1.000 de baraje nu indeplineau, in 2017, conditiile de siguranta, existand riscul producerii unor catastrofe cu efecte semnificative asupra populatiei, proprietatilor si mediului.

ANAR apreciaza, intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, ca nu a existat in niciun moment riscul producerii unor catastrofe si prezinta situatia barajelor din tara.

Potrivit legislatiei in vigoare, barajele se incadreaza in 4 categorii de importanta, astfel:

A - baraj de importanta exceptionala;

B - baraj de importanta deosebita;

C - baraj de importanta normala;

D - baraj de importanta redusa.

"Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) si Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) monitorizeaza si controleaza in permanenta, prin Inspectia Bazinala a Apelor, starea barajelor, iar in urma verificarilor se stabilesc masuri si planuri de conformare si/sau se aplica sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei din domeniul sigurantei barajelor si gospodaririi apelor.

Ca urmare a controalelor, dar si a constientizarii proprietarilor, procentul barajelor neautorizate a scazut semnificativ comparativ cu 2017.

Conform principiului transparentei si pentru corecta informare a opiniei publice, date din cel mai recent raport de monitorizare a barajelor din Romania au fost postate pe site-ul MAP si ANAR pe 11 decembrie 2018", transmite ANAR in comunicatul citat.

Astfel, Apele Romane precizeaza ca, la nivel national, exista 181 de baraje de importanta A si B, dintre care 86 sunt detinute de ANAR, 89 de Hidroelectrica, iar alte 6 sunt detinute de alte entitati. Dintre acestea, un singur baraj este neautorizat, respectiv Bilciuresti - baraj construit in 1930, care are in desfasurare lucrari de punere in siguranta si, in prezent, nu are volum de apa.

In ce priveste situatia barajelor de importanta C si D, acestea sunt, la nivel national, in numar de 2.223, dintre care 330 sunt detinute de ANAR, iar 1.672 de alte entitati.

Dintre acestea, 982 sunt neautorizate, dintre care 27 sunt detinute de ANAR, majoritatea avand in desfasurare lucrari de punere in siguranta sau fiind in procedura avansata de reautorizare, potrivit sursei citate.

"Barajele neautorizate sunt detinute, de regula, de societati aflate in insolventa, diferite alte entitati comerciale private (societati comerciale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale etc.) si au termen de conformare permanent.

Sub coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, Administratia Nationala Apele Romane pune in aplicare un Plan de masuri pentru o perioada de 3-5 ani pentru conformarea tuturor barajelor nereglementate din punct de vedere al legislatiei nationale privind siguranta. In prezent, conform acestui plan, sunt propuse pentru autorizare/reautorizare 341 baraje in 2019, 314 in 2020 si 317 in 2021, adica un total de 972 baraje", mai precizeaza ANAR.

Documentul subliniaza ca pentru barajele si lacurile de acumulare care au mai multi proprietari care isi disputa dreptul in instanta, Ministerul Apelor nu are competenta de a interveni in acest proces, insa efectueaza controale permanente prin compartimentele de specialitate ale ANAR, astfel incat sa fie evitata aparitia situatiilor de risc cum ar fi avarierea acestor lucrari in cazul producerii viiturilor.

"Mentionam faptul ca specialistii Ministerului Apelor si Padurilor si ai Administratiei Nationale Apele Romane monitorizeaza in permanenta situatia tuturor barajelor din Romania.

In contextul schimbarilor climatice si in fata noilor provocari pe care ni le rezerva natura, MAP, ANAR si institutiile subordonate din domeniul apelor depun eforturi constante si sustinute cu scopul de a mentine climatul de siguranta necesar atat cetatenilor si bunurilor acestora, cat si activitatilor socio-economice desfasurate de entitatile implicate in dezvoltarea tarii si cresterii nivelului de trai", explica ANAR.

In fine, Administratia Nationala Apele Romane noteaza ca nu a existat in niciun moment "riscul producerii unor catastrofe, cu consecinte semnificative asupra populatiei, proprietatilor si mediului", asa cum este precizat in raportul Curtii de Conturi, "intocmit de persoane care nu au competenta si responsabilitate in domeniul hidrotehnic".

"Inducerea unui sentiment de panica in randul cetatenilor, fara a solicita un punct de vedere din partea specialistilor din domeniu este un demers care arata lipsa de profesionialism, chiar si in domeniul jurnalistic.

Combatem ferm aceste afirmatii care nu sunt in concordanta cu adevarul si, totodata, reiteram faptul ca MAP si ANAR actioneaza permanent pentru a asigura furnizarea tuturor serviciilor si beneficiilor socio-economice pe care le pot aduce barajele si lacurile de acumulare, inclusiv securitatea si siguranta cetatenilor", conchide comunicatul.