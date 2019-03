Cateva lucruri pe care ar trebui sa le cunosti, inainte de a iesi la gratar cu copiii

De ce trebuie sa tii cont atunci cand oferi carne la gratar celui mic? Carnea trebuie sa fie proaspata, preparata in conditii de igiena, focul sa nu fie pe carbuni, iar varsta copilului sa fie adecvata. O sumedenie de factori de care trebuie sa tii cont, nu-i asa?

Cum preparam gratarul?

"In general, preparatele la gratar se recomanda dupa ce copilul are o capacitate buna de masticatie", spune Dr. Valeria Herdea, medic de familie, pediatru si presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF).

Ceea ce gatim noi pana atunci poate fi preparat in casa, prin fierbere sau prin aburi.

Chiar si cand copilul mai creste, in afara de a respecta prospetimea si calitatea carnii, trebuie sa avem foarte mare grija in ce gratar o preparam, cum i-o oferim si cat suntem de curati.

"Daca nu suntem curati, o mancare la gratar se poate solda cu o enterocolita foarte urata care se termina la spital", ne atentioneaza dr. Herdea.

"Inainte de a duce copilul la un gratar intr-o poiana, trebuie sa ne asiguram ca avem toate conditiile de igiena, pentru a nu ajunge la imbolnaviri".

Daca totusi ajungem "la un gratar", trebuie sa tinem cont ca nu este recomandata carnea tocata.

"Exclus orice fel de produs tocat, congelat, conservat, de la mititel si pana la chiftea sau orice altceva. Se administreaza copilului carne proaspata, carne care are cel putin 48 de ore de la taierea animalului, pentru ca nu e bine nici in momentul taierii animalului, deci nu facem pomana porcului si ii dam copilului", mai spune medicul.

"Atunci cand nu exista alergii cunoscute, prima indicatie ramane salaul, ramane pastravul, ramane dorada sau codul alb, care nu produc alergii. Dupa aceea, vorbim de carne de pui sau curcan crescuti in conditii ecologice. Si abia apoi vorbim despre vita", explica dr. Valeria Herdea.

Si dr. Bodea Raluca Simona, medic primar pediatru, recomanda sa fim atenti la calitatea carnii si la prospetimea ei, pentru ca acest tip de preparare (la gratar) nu distruge eventualii microbi sau paraziti de contaminare.

"Atentie la calitatea focului! Va sugerez doar foc cu lemn de calitate, bine uscat, folosit in gastronomie la prepararea afumaturilor de calitate. Nu folositi carbuni. Nu folositi aprindere cu gaz lichid sau petrol", completeaza dr. Bodea, facand trimitere la studiile care au demonstrat ca fumul poate fi cancerigen.

Studiile arata potentialul cancerigen al carnii preparate la gratar

Afumarea este o sursa binecunoscuta de contaminare a mancarurilor cu hidrocarburi aromatice policiclice, o serie de produsi secundari cancerigeni rezultati din arderea combustibililor.

Studiile epidemiologice indica o corelare statistica intre incidenta cancerului de tract intestinal sau de stomac si frecventa consumului de mancaruri afumate.

Un studiu desfasurat de-a lungul a zece ani intr-o zona a Ungariei cu populatie slovena a descoperit ca procentul cancerului de stomac s-a dovedit a fi cu pana la 50% mai mare decat restul tipurilor de cancer decat in intreaga tara.

In aceasta zona se consumau adesea produse de casa afumate, potrivit studiului publicat de U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information.

Autorii studiului au investigat si contaminarea la nivel industrial a mancarurilor din Germania si Ungaria cu tipuri identice de hidrocarburi poliaromatice, rezultatul indicand diferente minore de benzo (a) piren aflat in carnurile afumate industrial fata de cele afumate "de casa".

Studii similare s-au desfasurat si in Serbia, in 2008, si in Spania, in 2011, rezultatele indicand acelasi lucru: substantele cancerigene sunt prezente, indiferent de tipul de carne afumata analizata.

Oferim carne afumata la gratar copiilor?

Asadar, pe langa grijile privind igiena prepararii carnii la gratar, conditiile de transport pana la locul prepararii si atentia tipului de carne selectat pentru consum, ramane si asumarea unei realitati demonstrate stiintific: fumul, in toate formele lui, este cancerigen.