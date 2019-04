Ce spune Mihaela Bilic despre mancatul seara

Nutritionistul Mihaela Bilic a vorbit despre mitul mancatului seara care ar pune in pericol silueta. Aceasta considera ca e normal daca e o cantitate moderata de alimente si mananci cu trei ore inainte de a te culca.

"Toata lumea condamna masa de seara, ca ar ingrasa, ca ar ingreuna digestia, dar nimeni nu are curajul sa conteste efectul ei garantat: calmeaza, "sterge" nemultumirea si frustrarea de peste zi, umple golul din casa si singuratatea din suflet. Ca sa scapam de generalitati ar trebui sa definim mai exact termenul de "seara". Daca e vorba de o a treia masa din zi, adica de ceea ce numim CINA, care sa contina o cantitate moderata de alimente, mancata cu 3 ore inainte de a ne culca, intr-o stare de echilibru emotional si fara sa infulecam, atunci se numeste ca am mancat de foame si e normal.

Daca insa vorbim de mancatul dupa 10 seara, cand stim sigur ca am luat deja cina si doar ne plictisim, sau ne simtim singuri sau suntem doar tristi, atunci inseamna calmare si e normal si asta. Mancarea trebuie sa ne produca placere si o stare de bine, daca ne interzicem si ne simtim vinovati pentru asta, atunci negam ecuatia dupa care ne-a construit Natura, negam instinctul si chiar viata pentru ca fara putinul bine din mancare ne-ar fi foarte greu si foarte rau. Bineinteles, daca nu gasim alta sursa de bine, nealimentara, dar asta e o alta discutie", spune Mihaela Bilic.

"Mai exista situatia in care amanam si nu mancam aproape nimic toata ziua. Atunci masa de seara va fi nu numai binevenita, dar si binemeritata. Cu conditia sa nu fim atat de hamesiti incat sa mancam la o masa cat pentru trei. Impulsivitatea este si ea un factor important, care face diferenta dintre foame si nevoia de calmare. Nu mancatul rapid, lacom este periculos pentru silueta, ci starea emotionala in care ne aflam. Una e sa infuleci o farfurie de mancare, constient fiind ca ti-a fost foarte foame, dar ramanand lucid si rational, putand sa spui "stop", alta e sa te abandonezi mancarii, sa uiti de tine si sa te umpli neselectiv cu tot ce gasesti prin frigider, in dorinta nemarturisita de a uita, de a evita, de a scapa de o emotie negativa.

Mancatul compulsiv e beleaua, pentru ca aici nu mai e vorba de mancare, ci de un mecanism psihologic de evitare, de o incapacitate de a face fata la greutatile vietii de zi cu zi. Asa ca ar trebui sa ne lasam in pace si sa nu mai cautam sfaturi legate de masa de seara, mai ales cand opinia generala este acuzatoare. Cine mananca de foame nu are nevoie de acorul unui nutritionist. Iar cine mananca pentru ca il doare, trebuie sa gaseasca mai intai rana. Si abia apoi, cu rabdare si bunavointa, un alt "pansament" decat mancarea", a mai spus Mihaela Bilic.