Cozmin Gușă cu un invitat surpriza la Realitatea TV. "Bună seara, tată! Am o misiune foarte grea în seara aceasta."

Cozmin Gușă a avut un invitat surpriză, vineri seară, în cadrul emisiunii moderate la Realitatea TV. Acesta a venit pregătit să ridice "probleme ce trebuie vorbite".

"Un invitat la care nu m-am așteptat, la care sigur nu v-ați fi așteptat. Nu-l cunoașteți, nu-l cunoaște nimeni. Dar, pentru că a venit să mă viziteze și pentru că nu aveam oameni dintr-o generație atât de tânără care să se exprime, vă prezint un tânăr de aproape 22 de ani. Să facem un prim plan. Este fiul meu, care a venit astăzi din Olanda special pentru această emisiune. Fiule, bine ai venit în emisiune", a spus Cozmin Gușă, vineri seară, la Realitatea TV, în cadrul emisiunii "România 2019".

Fiul lui Cozmin Gusa, Andrei, studiaza la Universitatea din Rotterdam, la Facultatea de Stiinte Economice. El este si un sportiv valoros, practica judo, iar in pana acum a reusit sa castige nenumarate premii si trofee pe plan intern si international. Cozmin Gusa este si presedinte al Federatiei Romane de Judo, impreuna, tata si fiu, contribuind la recunoasterea scolii romanesti de judo nu numai in Românial, ci si in toate colturile lumii. In cadrul emisiunii "Romania 2019", Andrei a facut dovada ca poate analiza situatia politico-economica din tara cel putin la fel de bine ca experimentatul sau tata (un consultant politic cu vechi state si victorii electorale).