Desi risca sa fie spanzurata, a doua suspecta in cazul asasinarii lui Kim Jong Nam scapa de inchisoare

Doan Thi Huong, vietnameza judecata pentru asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong Un, va fi eliberata in luna mai, dupa ce a acceptat un nou cap de acuzare care l-a inlocuit pe cel pentru asasinat, a anuntat, luni, unul dintre avocatii ei.

"Ea se va intoarce acasa in prima saptamana din mai", a anuntat Hisyam Teh Poh Teik, unul dintre avocatii sai, in fata Curtii de Justitie malaeziene din Shah Alam, in apropiere de capitala Kuala Lumpur, informeaza AFP si DPA.

Doan, in varsta de 30 de ani, impreuna cu indonezianca Siti Aisyah, 27 de ani, au fost acuzate de uciderea lui Kim Jong Nam pe care l-au stropit pe fata cu agentul neurotoxic letal VX pe aeroportul din Kuala Lumpur in februarie 2017. Cele doua femei au respins acuzatiile impotriva lor, asigurand ca ele au fost prinse in capcana unor agenti nord-coreeni si credeau ca participa la o farsa pentru un joc televizat.

Judecatorul Azmi Ariffin a condamnat-o luni pe Doan Thi Huong la trei ani si patru luni de inchisoare, dupa ce aceasta a pledat vinovata in sentinta de gravitate redusa "ranire provocata voit", care a fost ceruta de procurori mai devreme in aceeasi dimineata de luni. Acuzatia redusa ii permite lui Doan sa scape de spanzuratoare pe care o risca in cazul in care acuzatia initiala de crima era mentinuta.

De asemenea, judecatorul a decis ca ispasirea sentintei a inceput din momentul in care Doan a fost arestata pentru prima data, din februarie 2017, ceea ce-i permite sa fie eliberata "in prima saptamana din mai", potrivit avocatului sau.

Procurorii au eliberat-o pe Siti la inceputul lui martie, ceea ce a determinat echipa de aparare a lui Doan sa depuna o cerere similara pentru ea "pe aceeasi baza". Aceasta actiune a reprezentat o schimbare brusca in comportamentul procurorilor, dupa ce un judecator a decis in august anul trecut ca existau "dovezi suficiente" ca ele erau angajate intr-o "conspiratie bine planificata" impreuna cu patru suspecti nord-coreeni, ramasi in libertate.

Eliberarea lui Siti a declansat o serie de apeluri diplomatice din partea Vietnamului in numele lui Doan, cu ministrul de Externe Pham Binh Minh care a cerut ca procurorul general al Malaeziei "sa asigure un proces echitabil pentru Huong si sa o elibereze".