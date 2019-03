Kovesi pusă sub control judiciar! Amenințări în direct!

Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub control judiciar. Acum inclupată, fosta șefă a DNA a explicat că nu poate da declarații despre dosar pentru că doamna procuror care anchetează cazul i-a interzi acest lucru. Totuși ea a vorbit minute în șir cu presa și a dat mai multe explicații.

Laura Codruța Kovesi a pus pusă sub control judiciar de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. „Știți că sunt rezistentă", a spus aceasta. Mai mult decât ea a subliniat că este convinsă că toate acuzațiile care i-au fost aduse se vor dovedi a fi false. Întrebată dacă va renunța la candidatura sa pentru funcția de procuror european, aceasta a spus că s-a înscris singură în competiție și a dovedit că este cel mai bun procuror din Europa.

„Am dovedit că am fost prima, am dovedit că întrunesc toate condițiile pentru a ocupa această funcție. Este evident că tot ceea ce mi se întâmplă acum are legătură cu candidatura mea. Sunt zilnic zeci de știri false. Nu reșesc să răspund la toate", a spus fosta șefă a DNA. Kovesi a spus că acum e terorizată tocmai pentru că și-a făcut treaba foarte bine și cum unii vor să fure în liniște.