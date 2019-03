Primarii din Sfantu Gheorghe si Odorheiu Secuiesc au fost amendati, dupa ce au arborat steagul Ungariei

Primarii din Sfantu Gheorghe si Odorheiu Secuiesc au fost amendati de prefectii judetelor Covasna si Harghita pentru arborarea drapelului Ungariei. Pe 15 martie, de ziua nationala a Ungariei, cei doi primari au arborat in zeci de institutii steagul maghiar, fara ca alaturi sa fie si cel al Romaniei.

Astfel, primarul din Sfantu Gheorghe, Arpad Antal, a primit de la prefectul de Covasna, Sebastian Cucu, doua amenzi de cate cinci mii de lei, dupa ce a arborat steagul Ungariei in 32 de locatii din oras, conform Haromszek. Prefectul a spus ca de data aceasta a fost amendat doar primarul din Sfantu Gheorghe si ca i-a iertat pe edilii celorlalte localitati din judet. Arpad Antal a declarat pentru sursa citata ca prefectul Sebastian Cucu este de rea-credinta si ca amenda primita in 2018, din acelasi motiv, a fost anulata in prima instanta, de catre judecatori. El a adaugat ca o va contesta si pe cea de acum.

Si prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, i-a dat amenda primarului din Odorheiului Secuiesc, Arpad Galfi, pentru acelasi motiv. Acesta a fost taxat cu 5.000 de lei, informeaza Szekelyhon.ro. "Steagul Ungariei a fost arborat in doua locuri din urbe impreuna cu steagul Romaniei, deoarece cu ocazia sarbatorii nationale maghiare a fost primit oficial secretarul de stat ungar Szilard Nemeth. Pe langa aceasta, stalpi au fost decorati cu panglici rosii, albe si verzi cu ocazia sarbatorii comunitatii maghiare", a spus secretarul Primariei Odorheiu Secuiesc, Attila Venczel.

Sursa citata sustine ca, inainte cu cateva zile de 15 martie, prefectii judetelor Covasna au informat edilii localitatilor ca potrivit Legii 75/1994: "drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi".