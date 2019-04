Un important profesor iesean reactioneaza dur la declaratiile Ecaterinei Andronescu

Presedinte Societatii de Geografie din Romania, Prof.univ.dr. Corneliu IATU, reactioneaza dur la declaratiile Ecaterinei Andronescu referitoare la scoaterea disciplinei Geografie din proba de la Bacalaureat. Reputatul profesor universitar, prorector al Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' lanseaza o scrisoare manifest in care isi exprima dezamagirea si consternarea fata de declaratiile ministrului Educatiei.

'' La o suta de ani de la crearea Romaniei intregite, Ministerul Invatamantului ne-a facut o surpriza enorma prin cateva initiative de asa-zisa reforma, desi in ultimii 30 de ani, invatamantul a mai fost supus la tot felul de reforme, fara efecte benefice de fond si fara a primi, macar intr-un singur an, bugetul alocat prin lege. Una din masurile acestei recente reforme este si aceea ca Geografia sa nu mai fie o disciplina de examen la bacalaureat. La 100 de ani ai Romaniei moderne iata cum un membru al echipei guvernamentale, nici nu mai are importanta numele lui, incearca sa anuleze, la finalizarea scolii, fara nici un fel de raspundere, o materie care a fost si va ramane fondatoare pentru personalitatea umana, care este parte formativa a constiintei

oricarui popor, o materie care fundamenteaza gandirea rationala, care motiveaza respectul si toleranta fata de ceilalti oameni, fata de propriul mediu de viata, care ofera raspunsuri multiplelor intrebari puse de viata de fiecare zi, care informeaza temeinic despre oameni in general si despre raporturile lor cu natura, cu resursele ei, ca si despre modificarile permanente care au loc in economia mondiala, cu perspectivele ei vital importante, de la nivelul strict local, la cel regional si al Pamantului intreg.

Acum 100 de ani, eminentul geograf francez Emmanuel de Martonne, cunoscator profund al spatiului geografic romanesc si al romanilor, aducea o contributie capitala la intregirea Romaniei iar azi, dupa 100 de ani, Romania, fie si prin persoana unui ministru sau a unui consilier, incearca sa stearga un tom din invatamantul romanesc, o pagina din existenta noastra ca natiune, prin propunerea de a elimina geografia de la bacalaureat, dupa ce intr-un mandat precedent se luase decizia de a elimina geografia de la examenul de capacitate. Sa deducem ca aceasta este o atitudine programatic ostila geografiei ?

Nu intelegem, in calitatea pe care o avem, de unde rezulta atata ura impotriva unei discipline care, prin lucrarile teoretice si de mare aplicabilitate practica ale savantului Simion Mehedinti si ale stralucitilor sai discipoli, a demonstrat ca are contributii remarcabile la dezvoltarea Romaniei. Nu intelegem de ce o disciplina ca Geografia este marginalizata cand rolul ei in formarea intelectuala a unui elev, viitor absolvent, este capital. Sa intelegi lumea, sa-i patrunzi toate sensurile, sa formezi constiinta apartenentei la o natiune, sa promovezi valorile europene prin includerea acestora ca obiect de studiu sunt niste deziderate universal umane care, la noi, nu conteaza in fata unor interese marunte.

Nici macar regimul comunist nu si-a permis sa distruga geografia. La 30 de ani de la profundele schimbari de regim politic si social avem surpriza sa observam ca se lucreaza temeinic la aceasta distrugere. Probabil ca nici o alta disciplina nu a fost atat de lovita in timp. Numarul de ore de Geografie s-a redus, constant si drastic, ajungand la un nivel minimal, de avarie, iar acum se doreste excluderea ei de la examenul de bacalaureat, urmand ca, probabil in scurt timp, sa fie eliminate din scoli si orele putine care au mai ramas pentru aceasta disciplina. In schimb, ce realizeaza Geografia scolara romaneasca ? Pe plan international, la olimpiadele de profil ea obtine cu perseverenta medalii de aur si se claseaza sistematic pe locul 1 in lume. Care este recompensa pentru aceasta glorie adusa invatamantului romanesc?

O disciplina care aduce faima Romaniei, niste oameni care ridica in mod repetat steagul Romaniei, aducand onoare tarii pe care o reprezinta si proband astfel un patriotism real, sunt tratati la rubrica diverse a unor rapoarte. Iata cum sunt onorate la noi elitele, iata in ce consta recunostinta fata de aceasta munca a elevilor si profesorilor de geografie, fata de ceea ce ei fac pentru Romania.

Probabil ca aceia care decid nu au nevoie nici de elite si nici de Geografie. Pentru ce sa mai deschidem ochii spre lume copiilor pe care ii educam, pentru ce sa-i mai facem sa o inteleaga cu inteligenta, cu toleranta si solidaritate si sa viseze frumos la temeinicia neamului lor si a Pamantului ? Mai bine sa nu viseze, mai bine sa fie ignoranti, apatici si sa nu se mai gandeasca la viitor, pentru ca un ministru sau un consilier nu doreste ca Geografia sa formeze constiinte, nu doreste ca ea sa contribuie la formarea de oameni capabili sa ridice Romania la nivelul celorlalte state din concertul natiunilor europene. ''' se arata in srisoare.